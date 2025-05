O Fundo Social de Solidariedade de Americana está solicitando doações para atender quatro famílias em situação de vulnerabilidade social. As principais necessidades são: geladeira, fogão, cama, beliche, colchão de solteiro, utensílios de cozinha, cobertores, além de roupas e calçados masculinos.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, falou sobre o pedido de ajuda específico para as famílias. “São famílias que comprovadamente necessitam desta ajuda imediata e específica. Para conseguirmos atender essas demandas, precisamos do apoio e colaboração das pessoas. Agradecemos a todos que puderem ajudar neste momento de urgência”, reforçou.

Pessoas ou empresas que desejarem ajudar podem levar as doações até a sede do Fundo Social, localizada na Rua das Poncianas, nº 930B, Jardim Glória. Também é possível solicitar a retirada em domicílio. É importante que os móveis e eletrodomésticos estejam em boas condições de uso.

O atendimento no local ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas, das 12h às 16h. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.