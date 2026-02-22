O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 211,7 quilos de alimentos arrecadados durante o evento “Fissura Folia”, realizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), nos dias 14 e 15 de fevereiro. A programação de Carnaval foi promovida pelo Fissura Eventos, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Com entrada gratuita, o evento também incentivou a solidariedade do público de forma voluntária, visando a arrecadação das doações para as famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

“Agradecemos a todos que contribuíram levando as doações, que vão ajudar a compor os kits de alimentos montados pelo Fundo Social e serão encaminhados às famílias que mais precisam. A iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo e dos organizadores, por meio do Fissura Eventos, foi muito importante para complementar os itens da cesta básica e irá auxiliar no atendimento da demanda no município”, disse a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

A campanha de arrecadação de alimentos segue na cidade. O Fundo Social recebe as doações, na Rua das Poncianas, 930-B, no Jardim São Paulo, às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h.

As doações devem estar dentro do prazo de validade de consumo. Dos 211,70 quilos arrecadados no evento, 22 quilos já estavam com a data de validade vencida, inviabilizando o encaminhamento dos alimentos às famílias.