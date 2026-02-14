O Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste recebeu mais de seis toneladas de alimentos arrecadados na 44º Mostra Japão. O evento foi realizado entre os dias 6 e 8 de fevereiro no Complexo Usina Santa Bárbara e o ingresso solidário foi um quilo de alimento não perecível. Os alimentos foram retirados por sete entidades assistenciais do município, em ação organizada em parceria com a Secretaria de Promoção Social, beneficiando centenas de pessoas.

“Nosso muito obrigada aos organizadores da Mostra Japão por pensar em fazer o bem às pessoas que mais precisam por meio desta ação social em um evento que trouxe tantos atrativos da riqueza cultural japonesa à nossa cidade. A iniciativa fortalece as políticas públicas do município e beneficia muitas pessoas”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

Entidades

Representantes das entidades assistenciais ABE – Casa da Criança, Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC), Associação Vinde à Luz, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV), Asilo São Vicente de Paulo e Associação dos Moradores do Bairro Mollon (Amobam) puderam retirar os alimentos nesta terça-feira (10) no Complexo Usina Santa Bárbara.

Pela terceira vez no Município, a Mostra Japão integra o calendário cultural local e reforça a cidade como um dos polos de realização da iniciativa itinerante, considerada uma das principais vitrines da cultura japonesa no Brasil.