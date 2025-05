Com a chegada de uma frente fria nesta quarta-feira (28), o Fundo Social de Solidariedade de Americana iniciou uma ação emergencial para arrecadar cobertores. O objetivo é proteger pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, especialmente aquelas em situação de rua e acolhidas em abrigos, como a Casa de Passagem.

“Buscando dar suporte à população de rua e suprir os abrigos que atendem esse público, lançamos esta ação para que os cobertores possam chegar às pessoas imediatamente. Agradecemos a todos que puderem ajudar com as doações”, afirmou a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

Os cobertores podem ser entregues nos pontos de coleta instalados no Fundo Social (Rua das Poncianas, nº 930B, Jardim Glória), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e no Paço Municipal (Avenida Brasil, nº 85, Centro).

A ação faz parte da Campanha do Agasalho, que está em andamento na cidade e será realizada até 31 de julho.