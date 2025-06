Estado entrega 525 cobertores para Fundos Sociais de Americana e Sumaré

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, na manhã desta quarta-feira (4), 250 cobertores do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. As doações vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, destacou a importância do repasse estadual. “Agradecemos ao Governo do Estado e ao Fundo de Solidariedade de São Paulo pelo apoio e atenção dedicados ao nosso município e o envio dos 250 cobertores, que serão muito importantes para proteger do frio as pessoas que mais precisam. As doações reforçam as ações da Campanha do Agasalho de Americana”, ressaltou.

A Campanha do Agasalho “Juntos para Aquecer” segue até 31 de julho. A população pode contribuir com doações nos pontos de coleta localizados na sede do Fundo Social (Rua das Poncianas, nº 930B, Jardim Glória) e no Paço Municipal (Avenida Brasil, nº 85, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Podem ser doadas roupas masculinas, femininas e infantis, calçados e cobertores em bom estado de conservação. Recomenda-se que as peças sejam separadas por categoria e tamanho, para facilitar a triagem e a distribuição.

Sumaré

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré recebeu nesta quarta (4) a doação de 275 cobertores encaminhados pelo Fundo Social do Estado de São Paulo. A ação faz parte da campanha de inverno do Governo Estadual, que tem como objetivo apoiar os municípios no acolhimento das famílias em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios do ano.

Os cobertores serão distribuídos prioritariamente para pessoas em situação de rua, famílias cadastradas nos programas sociais do município e moradores de áreas com maior incidência de frio.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, Débora Mikaelle, destacou a importância do reforço estadual neste momento do ano. “Essa doação chega em boa hora. O frio castiga muito quem já enfrenta tantas dificuldades. Com esses cobertores, conseguimos ampliar o nosso alcance e garantir mais dignidade e acolhimento às famílias que mais precisam”, disse.

A Prefeitura de Sumaré, por meio do Fundo Social e da Secretaria Municipal de Inclusão Social, segue mobilizada com a campanha do agasalho e continua recebendo doações da população e de empresas parceiras. Os pontos de arrecadação permanecem ativos em diversas regiões da cidade.

