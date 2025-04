O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré está mobilizando a população com a campanha de doações para o Brechó Solidário. O objetivo é arrecadar roupas, calçados, agasalhos, cobertores e leite para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

Cada item doado será destinado ao Brechó Solidário, uma ação que acontece semanalmente nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade. Por lá, as peças são oferecidas gratuitamente às famílias cadastradas nos programas sociais, respeitando as necessidades de cada uma.

As doações podem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social, na Rua Dom Barreto, nº 1377, Centro. A contribuição de cada cidadão — com peças em bom estado — faz uma enorme diferença, especialmente neste período mais frio, quando o acolhimento e o cuidado se tornam ainda mais urgentes.

Além das roupas, a campanha também recebe doações de leite, que são repassadas a famílias que enfrentam insegurança alimentar.

A primeira-dama e secretária do Fundo Social, Débora Mikaelle, fala sobre a importância de projetos que promovam a solidariedade. “As doações que chegam até nós não são apenas objetos, são esperança para quem mais precisa. É com esse olhar que convidamos todos a participar”, afirma.

Como doar ao fundo social?

Ponto de entrega: Fundo Social de Solidariedade.

Endereço: Rua Dom Barreto, nº 1377, Centro – Sumaré.

Doações aceitas: leite, roupas, calçados e cobertores em bom estado.

