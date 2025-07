Movimento bilionário sinaliza consolidação do setor e impõe desafios estratégicos a pequenos empreendedores e redes especializadas

A aprovação da fusão entre Petz e Cobasi pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), marca um novo capítulo no mercado pet brasileiro, com a criação de uma gigante do setor avaliada em mais de R$ 8 bilhões. O negócio une as duas maiores varejistas do país e deverá impactar toda a cadeia, da indústria aos pequenos prestadores de serviço.

A decisão do Cade foi unânime e sem restrições, consolidando o nascimento de um grupo com mais de 370 lojas e presença em 24 estados. A operação também envolve ativos digitais e plataformas de saúde e bem-estar animal, como clínicas e centros de estética. A movimentação reflete a tendência de consolidação no setor pet, que movimentou R$ 60 bilhões em 2023, segundo dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação).

Para André Faim, empresário e investidor no setor, fundador da Lobbo Hotels e da plataforma Trabalhe pra Cachorro, o avanço das grandes redes representa um marco de profissionalização, mas também levanta questões para os pequenos negócios. “A fusão cria uma força de mercado com alto poder de negociação e capilaridade. Isso pode pressionar os pequenos operadores a elevarem seu padrão de serviço para sobreviverem e se diferenciarem”, afirma.

Faim, que lidera negócios voltados à hospedagem, socialização e formação de profissionais do setor, defende que o momento exige adaptação e foco na experiência do cliente. “O tutor busca confiança, atendimento personalizado e profissionais qualificados. É nesse ponto que empresas menores ainda conseguem competir. Mas é preciso sair da informalidade e investir em gestão, capacitação e inovação”, pontua.

A fusão ocorre em um contexto de intensa transformação do setor. A Lei nº 14.849/2024 — conhecida como Lei Joca — aprovada após a morte de um cão durante transporte aéreo, também tem repercussões no setor varejista e nos serviços vinculados. A legislação trouxe maior rigor na regulação do transporte de pets, exigindo infraestrutura adequada e treinamento das equipes, o que impacta diretamente redes com atuação omnichannel que operam lojas físicas, e-commerce e centros logísticos.

Para especialistas em empreendedorismo, o movimento pode acelerar o reposicionamento estratégico de marcas de nicho e startups do setor pet. A personalização de serviços, a oferta de produtos premium, a integração com tecnologias de monitoramento e inteligência artificial, e a criação de comunidades de tutores são algumas das frentes de diferenciação possíveis.

“O mercado pet não será o mesmo depois dessa fusão”, avalia Faim. “É uma oportunidade para quem quiser inovar com foco em qualidade, bem-estar animal e relacionamento de longo prazo com o cliente. O tutor está mais exigente, e é justamente aí que as pequenas marcas podem construir valor.”

A nova empresa, que ainda terá sua marca unificada definida nos próximos meses, pretende manter o modelo de multicanalidade e ampliar os investimentos em tecnologia e serviços de saúde veterinária. Para os empreendedores do setor, o recado é claro: ou se qualifica, ou perde espaço.

Sobre André Faim

André Faim é um empreendedor e investidor no setor pet. Sócio de empresas de investimentos e co-fundador da Lobbo Hotels, a maior rede de creches e hotéis pet do país, que hoje conta com 7 unidades na cidade de São Paulo. Ele começou sua jornada em 2016, investindo em uma creche para cães, e observando a informalidade do mercado, decidiu criar uma marca referência em serviços pet, combinando acolhimento e profissionalismo. Com experiência em diversas áreas, André também é investidor na Trabalhe pra Cachorro, focando em oferecer soluções especializadas e elevar o padrão de cuidados no setor.

Sobre a Trabalhe pra Cachorro

Trabalhe pra Cachorro é uma empresa líder em recrutamento, seleção e treinamento de profissionais no setor pet. Focada em alinhar candidatos e empresas de forma ideal, a companhia também oferece consultorias especializadas para empresas do setor e gestão de equipe de forma terceirizada, visando um atendimento de excelência com práticas efetivas e amigáveis para os pets. A Trabalhe pra Cachorro se dedica a elevar o padrão de cuidado e bem-estar dos animais de estimação.

Sobre a Lobbo Hotels



Fundada em 2014, a Lobbo é um ecossistema de bem-estar pet que se tornou referência nacional na área de creche canina e hospedagem para cães. Com sete unidades distribuídas pelo país, a empresa oferece uma infraestrutura completa para garantir a segurança e o conforto dos animais, com ambientes internos climatizados e externos para atividades programadas de acordo com as condições climáticas.

A Lobbo adota um manejo baseado em ciência e conhecimento veterinário, promovendo o bem-estar físico e mental dos cães através de uma rotina equilibrada e monitorada 24 horas por dia por câmeras. Com uma equipe qualificada e um compromisso com a excelência, a Lobbo se destaca no mercado por proporcionar um serviço de alta qualidade, sempre focado na saúde e felicidade dos pets.