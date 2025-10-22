Fim de semana teve jogos ; na 3ª divisão, Independente JD Alvorada e Unidos da Saideira vão decidir o título, após vencerem Rayo Vallecano e Cristalândia F.C, respectivamente

Os campos de futebol de Nova Odessa ficaram movimentados no último fim de semana (18 e 19/10) com as partidas decisivas das 1ª, 2ª e 3ª Divisões do Campeonato de Futebol Amador. Os jogos foram realizados nos campos Vila Azenha, Progresso e Guarapari.

No sábado (18/10), as equipes jogaram a segunda rodada da fase classificatória. No Campo da Vila Azenha, o E.C. Real venceu o Planalto F.C. por 3 a 1, em duelo pelo Grupo A. No mesmo grupo, o Guarapari FC superou o Unidos da Vila Azenha por 3 a 2, jogando no Campo Progresso.

Pelo Grupo B, o Matsubara Esfer ganhou por 2 a 1, do E.C. Juventude também no Campo da Vila Azenha. No Campo Progresso, o confronto entre Desportivo Déli e E.C. Triunfo terminou empatado em 1 a 1, encerrando a rodada de forma equilibrada.

No domingo (19/10), as equipes da Segunda Divisão definiram as quartas de final do campeonato. O GB Sport Club, primeiro colocado do Grupo A, venceu o Klavin FC por 3 a 2, no Campo Progresso, e avançou de fase. Ainda nas quartas, o Independente E.C. empatou com o Redbull em 1 a 1, o Juventus ficou no 2 a 2 com o E.C. Real B, e o Cardel F.C. empatou em 1 a 1 com o Toque de Bola, em jogos marcados pelo equilíbrio e pela disputa acirrada. Com os empates, as equipes de melhor campanha seguiram no campeonato. As semifinais ficaram definidas entre GB Sport Club x Independente E.C. e Cardel F.C. x Juventus.

No Campo Guarapari, as semifinais da Terceira Divisão do torneio agitaram o domingo. O Independente JD Alvorada aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o E.C. HUR Rayo Vallecano, enquanto o Unidos da Saideira venceu o Cristalândia F.C. por 3 a 1. Com os resultados, as duas equipes garantiram vaga na grande final, que promete um confronto equilibrado. Assim, a decisão ficou definida entre Independente JD Alvorada e Unidos da Saideira, na próxima semana. Além da definição dos finalistas, a rodada confirmou o acesso de quatro equipes da terceira para a segunda divisão.

A conquista representa o reconhecimento ao bom desempenho das equipes ao longo da competição. “Parabenizo todos os atletas e equipes que participaram, especialmente os finalistas e os que conquistaram o acesso. É motivo de orgulho ver Nova Odessa se destacando no esporte”, disse o secretário adjunto de Esporte e Lazer, José Henrique de Carvalho.