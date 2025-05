A equipe de futebol feminino da categoria livre de Nova Odessa, sob o comando do professor Joel Prado, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, garantiu uma vaga para disputar a grande final da 1ª Copa do Povo de Futebol Feminino 2025. O jogo acontece neste sábado, dia 17 de maio, às 10h30, no “Campo do Corintinha”, localizado na Avenida Arymana, nº 168-354, no Parque Universitário de Viracopos, em Campinas.

Na semifinal, que foi realizada na última sexta-feira também no “Campo do Corintinha”, as atletas de Nova Odessa enfrentaram o forte time do São José de Campinas. Após o resultado de 1 a 1, a classificação do time novaodessense veio através dos pênaltis, quando as jogadoras demonstraram tamanha habilidade dentro de campo.

A competição contou com a participação de 12 equipes de Campinas e região, onde todas demonstraram garra e determinação durante os jogos. “Estamos felizes com o fato de estarmos nessa grande final e fazer parte desse recomeço do futebol feminino em nossa cidade”, disse o professor Joel Prado, que está confiante que a equipe de Nova Odessa conquiste o título do campeonato.

Para o secretário-adjunto de Esportes do Município, José Henrique de Carvalho, o empenho das atletas vem destacando o time. “É importante esse olhar para o futebol feminino. Fico contente em acompanhar e fazer parte desse momento. Independentemente do resultado, nossas meninas estão de parabéns pelo empenho e respeito com a modalidade”, afirmou.

As escolinhas

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa divulga os horários e locais das Escolinhas Esportivas oferecidas gratuitamente à população. As atividades são voltadas a crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos, e incluem modalidades como futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, handebol, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, caratê, luta de braço e atividades específicas para a Melhor Idade.

As aulas ocorrem nos quatro ginásios esportivos, nos campos municipais e no Espaço Melhor Idade. Não é necessário agendamento prévio para participar, e as inscrições são realizadas diretamente no local. Atualmente, mais de 2 mil moradores participam das atividades esportivas gratuitas promovidas pela Prefeitura, que também apoia a participação de alunos em competições.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3498-1561, WhatsApp (19) 99321-8383 e no Instagram @secesportesno.