A equipe feminina de futebol de campo das Escolinhas Municipais de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa conquistou o vice-campeonato da 1ª Taça do Povo de Campinas, cujo grande final aconteceu no último domingo (18) na cidade-sede da metrópole. A competição reuniu 12 equipes da região de Campinas e marcou o resgate da modalidade na cidade de Nova Odessa.

Na grande final do campeonato, o time de Nova Odessa, que é formado por cerca de 30 meninas da cidade, enfrentou a tradicional equipe do Atlético São Marcos, de Campinas – que é considerada uma das mais fortes do Estado de São Paulo, contando com atletas que já passaram até pela Seleção Brasileira.

O time de Nova Odessa perdeu de 4 a 0 para o time de Campinas, mas demonstrou garra, superação e espírito de equipe, sendo muito aplaudida pela torcida e totalmente reconhecida pela organização do torneio.

“Conseguimos recuperar o futebol feminino na cidade com o trabalho incansável dos professores e o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. Não esperávamos chegar tão longe de cara, em um campeonato tão disputado, mas prevaleceu a determinação das nossas atletas. Temos certeza de que estamos no caminho certo em relação à modalidade”, destacou José Henrique de Carvalho, secretário-adjunto de Esportes e Lazer de Nova Odessa.

A premiação do campeonato foi realizada após o término da final e confirmou a total alegria e orgulho por parte da comissão técnica e das atletas de Nova Odessa. Para o técnico da equipe, professor Joel Prado, o título de vice-campeão foi motivo de muito orgulho para a cidade. “Estamos felizes com o fato de termos participado desta grande final e fazer parte desse recomeço do futebol feminino em nossa cidade”, afirmou o professor.

O retorno da equipe de futebol feminino de Nova Odessa em campeonatos oficiais aconteceu após sete anos de inatividade. Tudo isso graças ao esforço e trabalho da Secretaria de Esportes e Lazer da gestão municipal.

As Escolinhas de futebol

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa divulga os horários e locais das Escolinhas Esportivas oferecidas gratuitamente à população. As atividades são voltadas a crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos, e incluem modalidades como futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, handebol, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, caratê, luta de braço e atividades específicas para a Melhor Idade.

As aulas ocorrem nos quatro ginásios esportivos, nos campos municipais e no Espaço Melhor Idade. Não é necessário agendamento prévio para participar, e as inscrições são realizadas diretamente no local. Atualmente, mais de 2 mil moradores participam das atividades esportivas gratuitas promovidas pela Prefeitura, que também apoia a participação de alunos em competições.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3498-1561, WhatsApp (19) 99321-8383 e no Instagram @secesportesno.

