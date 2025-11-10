Equipes da Prefeitura realizam o plantio de grama e jabuticabeiras no local

Além dos equipamentos esportivos, culturais e de lazer, os parques socioambientais atraem os visitantes também pelo paisagismo. As cores e formas variadas, bem como a combinação das espécies, geram paisagens agradáveis e propícias ao passeio, à observação e à captação de fotos e vídeos para registrar momentos inesquecíveis.

Hortolândia conta com cantinhos assim, que já conquistaram o público, tais como os parques Lago da Fé, no Pq. Gabriel; Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima; e OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago, dentre outros. Em breve, ganhará o maior parque socioambiental de todos, com 300 mil metros quadrados, pista de caminhada e ciclovia, parquinho, academia ao ar livre, quadras esportivas, iluminação em LED e paisagismo, em fase de implantação pela Prefeitura.

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, em parceria com a de Parques e Jardins, da Secretaria de Serviços Urbanos, iniciaram o plantio de grama esmeralda no local, espécie que deixará o ambiente mais fresco e confortável. Segundo o gerente da Divisão do Verde, Toni Cláudio Andrade de Sousa, serão plantadas ao todo 2,5 mil metros de grama no parque.

Também foram plantadas, na última quinta-feira (06/11), três jabuticabeiras de tamanho médio. De acordo com a bióloga Niara Brambila, do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, o plantio destas árvores representará um ganho para o ecossistema do futuro parque.

“Elas são nativas da Mata Atlântica e têm uma importância enorme para a fauna urbana. Os frutos atraem várias espécies de aves e insetos, que ajudam na dispersão das sementes e na polinização de outras plantas. Além disso, a copa densa cria sombra e ajuda a equilibrar o microclima do parque, diminuindo o calor e mantendo a umidade do solo”, explica Niara.

Outras espécies serão plantadas em breve. Primeiramente as árvores, depois as demais mudas. A escolha levou em conta critérios como beleza, resistência e função ecológica. Em razão disso, elas são misturadas pelos técnicos.

Espécies nativas, como os ipês e as palmeiras jerivás, atraem animais silvestres; ornamentais, como ixoras, lírios, estrelícias, dracenas e moreias, deixam os parques coloridos e bonitos o ano todo e ainda atraem abelhas, borboletas e passarinhos. Há também outras plantas funcionais, que resistem bem debaixo de sol forte e ajudam a segurar o solo, como a moreia e o agave, e contribuem com o equilíbrio térmico, como a grama.

“Nas beiradas dos lagos, a gente sempre dá preferência a espécies que tenham raízes firmes, para não causar erosão e ajudar na filtragem da água da chuva.

No parque do Amanda, a ideia foi criar um espaço bonito, diverso, acolhedor e um visual que muda com as estações. As espécies que plantaremos lá são semelhantes às que usamos em todos os parques, como o Observatório Ambiental, o Irmã Dorothy e o Pq. Perón”, esclarece a bióloga.

Confira abaixo as espécies que você verá no futuro Pq. Jd. Amanda:

Moreia

Ixora midi

Ixora rei

Mini ixora

Agave

Lírio amarelo

Capim do Texas

Palmeira rabo-de-raposa

Palmeira Fênix

Palmeira jerivá

Palmeira triângulo

Palmeira areca de locuba

Ipê roxo

Mini erica

Dracena vermelha

Estrelícia

Mini alamanda

Grama esmeralda

Veja abaixo os Parques Socioambientais existentes em Hortolândia: