Gabinete da presidência da CM Americana Dr Liráucio Gomes

O gabinete da presidência da Câmara Municipal de Americana passa a se chamar “Dr. Liráucio Gomes”. O local recebeu nesta quarta-feira (18) uma placa oficializando a denominação dada pelo decreto legislativo nº 1.056/2024, de autoria do presidente da Casa, vereador Thiago Brochi (PL).

A partir de agora, o gabinete passa a ser denominado “Dr. Liráucio Gomes”, em homenagem ao primeiro presidente da história da Câmara Municipal de Americana.

Dr. Liráucio Gomes foi eleito presidente da Câmara em 15 de janeiro de 1925, durante a primeira sessão ordinária da história do legislativo americanense. A sessão foi realizada semanas após a emancipação política do município, promulgada através da lei estadual nº 1.983, de 12 de novembro de 1924, e contou também com a eleição do primeiro prefeito de Villa Americana, Jorge Redher, escolhido entre os vereadores.

De acordo com o vereador Thiago Brochi, autor do projeto que deu o nome de Dr. Liráucio Gomes ao gabinete da presidência, o objetivo foi prestar uma homenagem ao primeiro presidente e resgatar a história do legislativo, que completa seu centenário em 1925.

“Denominar o gabinete da presidência do Poder Legislativo americanense fazendo remissão ao primeiro presidente eleito, na primeira sessão camarária do município de Americana, possibilita registrar e divulgar de uma parte importante da história da Câmara, aguçando o interesse dos cidadãos em buscar conhecer mais sobre o Poder Legislativo”, comentou Brochi.

Dr. Liráucio Gomes, primeiro presidente da Câmara Municipal de Americana

Dr. Liráucio Gomes nasceu em 26/12/1882, em Villa São Francisco, na Bahia, e faleceu em 07/04/1950. Formou-se em médico em 1904 e aqui radicou-se em 1905. Constituiu numerosa família, logo começou a clinicar e em Villa Americana passou a ser chamado de “O Dr. Bahiano”.

Atuou ativamente no processo de emancipação política e com a elevação do Distrito de Paz a Município foi eleito Vereador. Na sessão de instalação da 1ª Câmara Municipal de Villa Americana foi eleito como primeiro Presidente. Foi reeleito na segunda legislatura e foi Vice-Presidente do PRP.

Durante a segunda metade da década de 1930 passou a clinicar no município de Campinas. Faleceu no município de Jaú e foi sepultado na cidade de Campinas, em 07/04/1950.

Em 21 de abril de 1950, o Vereador Antônio Zanaga protocola requerimento enaltecendo Dr. Liráucio Gomes e solicitando ações da Câmara e do município em sua homenagem. Ainda no ano de 1950 o Prefeito Antônio Pinto Duarte encaminha à Câmara o Projeto de Lei nº 14/50, homenageando Dr. Liráucio Gomes com seu nome a uma praça.

