O suplente de vereador Júlio Thomaz Gago bateu o martelo

e vai para o PRD (antigo PTB e Patriota) para a disputa de uma vaga a vereador este ano. O partido deve vir com chapa completa e participar da base do prefeito Chico Sardelli (PL).

Gago foi da secretaria de Cultura no governo Omar Najar e hoje está na secretaria de Meio Ambiente. Ele obteve 777 votos em 2020 e ainda é o 1o suplente do MDB, que elegeu um vereador- o campeão de votos da cidade Juninho Dias.

Gago disse ao NM que fechou parceria com outro suplente de vereador, o professor Jonas Santos, que obteve 364 votos em 2020 pelo PSL e é suplente do vereador Marschelo Meche (PL).

A expectativa é que o time PRD faça ao menos um vereador nas eleições deste ano e a agora dupla Gago Jonas passe dos 1,5 mil votos para garantir uma cadeira na Câmara de Americana no ano que vem.

