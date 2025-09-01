O prefeito Chico Sardelli deu as boas-vindas aos 37 novos guardas municipais aprovados em concurso público que passam a integrar o quadro da Guarda Municipal de Americana (Gama). A cerimônia de apresentação dos novos integrantes aconteceu nesta segunda-feira (1º), na sede da corporação, e contou também com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi e do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

“É uma grande alegria receber os novos guardas que agora passam a integrar a nossa Gama. A segurança da população é uma das prioridades do nosso governo, e a chegada desse reforço fortalece ainda mais esse compromisso. Tenho certeza que eles chegam para servir Americana com dedicação, coragem, responsabilidade e respeito. Desejo muito sucesso nessa nova etapa e contem sempre com o nosso apoio”, afirmou o prefeito Chico.

Ao todo, são 35 homens e duas mulheres, que vão passar agora por um curso de formação com duração de seis meses, com disciplinas teóricas e práticas, abrangendo desde legislação e direitos humanos até técnicas operacionais de patrulhamento e defesa pessoal. O objetivo é preparar os profissionais para atuar na proteção da população e no fortalecimento da segurança pública do município.

“Ver a Gama crescendo e se fortalecendo é motivo de orgulho para todos nós. Cada novo integrante que chega representa mais proteção, mais cuidado e mais presença nas ruas da nossa cidade. É uma missão nobre e que exige disciplina e dedicação, mas também traz a gratificação de saber que estão trabalhando pela segurança de toda a população”, disse o vice-prefeito Odir.

Etapa

“Esse momento marca não só o início de uma nova etapa na vida de cada um dos novos guardas, mas também o fortalecimento da nossa corporação. Americana passa a contar com novos profissionais que chegam com energia, disposição e o compromisso de proteger e servir. Tenho convicção de que vão desempenhar esse papel com seriedade e empenho”, destacou o chefe de Gabinete, Franco Sardelli.

Antes da apresentação ao prefeito, os novos guardas foram recebidos pelo instrutor de policiamento Geraldo e seguiram para a sala de aula, onde puderam conhecer um pouco sobre a história e atuação da Guarda Municipal de Americana. Durante esta semana, eles vão passar por atividades de preparação para o Desfile Cívico de 7 de Setembro.

“A chegada dos novos guardas é muito significativa para a nossa corporação. Eles vão passar agora por uma formação completa, que vai desde a parte teórica até a parte prática. Essa preparação é fundamental para que possamos oferecer um serviço eficiente, disciplinado e sempre pautado no respeito ao cidadão. Tenho certeza de que farão um trabalho de excelência em defesa dos americanenses”, completou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.