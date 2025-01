Gama tem grupo especial de apoio a mulher vítima de violência

O trabalho realizado pelo IDMAS da Gama tem provocado mudanças positivas na vida de mulheres que lidaram com situações de violência doméstica.

A Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da Guarda Municipal de Americana orienta a aderirem ao Programa Maria da Penha passando por uma série de ações que devolvem a autoestima e a confiança para prosseguir a vida longe das agressões.

Atualmente, o programa atende 115 mulheres que são acolhidas por equipe preparada e capacitada para lidar com as situações de violência. Todo o processo tem início quando o IDMAS recebe a relação das medidas protetivas expedidas pela Justiça.

A partir desse momento, os integrantes da inspetoria fazem uma primeira visita à mulher e colhem informações como a gravidade da ocorrência e a situação em que ela se encontra.

“Nesse momento, explicamos como funciona o programa e questionamos se ela tem interesse em participar, uma vez que a adesão é voluntária e nunca obrigatória”, esclarece a inspetora Jéssica Belatine.

O programa em si consiste em visitas constantes dentro de um prazo que não excede 10 dias. Nessas abordagens, o guarda municipal conversa pessoalmente com a vítima, verifica se a medida protetiva está sendo cumprida e se o agressor continua se aproximando. Em caso positivo, é registrado um boletim de ocorrência e encaminhado ao Judiciário.

Junto à oferta de adesão ao programa, também é ofertado o “botão do pânico”, um aplicativo instalado no celular que pode ser acessado quando a mulher se sentir ameaçada e em perigo. Por meio desse dispositivo, é acionado um alerta sonoro no Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da GAMA.

Após o alerta sonoro, os operadores do CSI verificam o cadastro da vítima, a localização dela em tempo real e identificam o agressor. Com essas informações, uma viatura é encaminhada imediatamente ao local. Se o agressor for localizado, ele é encaminhado à delegacia devido ao descumprimento da medida protetiva, e a autoridade policial toma as providências cabíveis. Caso contrário, é registrado um boletim de ocorrência, disponibilizado à Justiça.

Todas as visitas, bem como o acionamento do botão do pânico, ficam registradas. Se em algum momento a vítima se sentir mais protegida e segura e desejar o desligamento do programa, ela mesma faz a solicitação junto à Guarda Municipal.

“Além da questão policial, o IDMAS também faz um trabalho social. Se essa vítima está passando por alguma dificuldade financeira, a gente busca providenciar apoio, encaminhá-la para o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). No primeiro atendimento a gente também consegue fazer essa intermediação com o abrigo, caso seja necessário ela se retirar da residência”, afirma Belatine.

A proximidade da vítima com os guardas municipais transmite sensação de segurança, pois as vítimas sabem que podem contar com a Guarda Municipal em caso de necessidade. “O nosso trabalho também dá um apoio emocional a essas mulheres, com uma abordagem mais humanizada. Não levamos em conta apenas a situação de violência, mas lidamos com um ser humano que se encontra fragilizado e precisa de atenção”, completa a inspetora.

