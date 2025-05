A Romu Canil, unidade especializada da Guarda Municipal de Americana (Gama), tem reforçado sua atuação junto à comunidade por meio de apresentações em escolas do município. As atividades despertam o interesse de crianças e educadores, ao aliar informações, demonstrações e interações com os cães treinados.

Os animais seguem comandos dos instrutores e participam do chamado “show dog”, estimulando o aprendizado e o encantamento do público.

“Temos uma equipe altamente qualificada que, além de combater a criminalidade, promove ações junto à comunidade. Isso aproxima o nosso trabalho da população e ajuda a reforçar o compromisso da corporação com nosso maior patrimônio: a vida das pessoas”, afirma o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Nesta segunda-feira (5), a equipe da Romu Canil esteve na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Tangará, no Jardim Girassol. Até o final de maio, estão previstas apresentações em outras unidades de ensino, como Casa da Criança Graúna, Casa da Criança Tahira, Emei Bacuri, Emei Sabiá, Casa da Criança Jaguari e Casa da Criança Baeti.

As apresentações podem ser solicitadas por escolas e instituições por meio da plataforma digital 1Doc, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

“Este contato na escola aproxima a comunidade escolar dos patrulheiros e promove a criação de um laço de confiança com a Gama. Atividades como esta apresentam às crianças um novo mundo de informações e enriquecem o conteúdo pedagógico trabalhado em nossas escolas”, avalia o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A Romu Canil conta com oito cães: o border collie Koda, os pastores malinois Draco, Danger e Hanna, o bloodhound Duque, o golden retriever Thor, e os pastores alemães capa preta Petrus e Zeus.