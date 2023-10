A Gama apreendeu mais de 700 porções de drogas

no Parque da Liberdade nesta segunda-feira (9). A ação contou com apoio do Canil da corporação e deteve um suspeito de 23 anos por tráfico. O caso aconteceu por volta das 10h30, na Avenida Serra do Mar. A princípio, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) abordaram o suspeito após ele demonstrar nervosismo.

Na revista, a equipe encontrou 130 porções de drogas na bolsa que ele carregava, além de R$ 56, balança de precisão e rolo de papel filme.

Por se tratar de uma região com alto índice de tráfico, os agentes solicitaram apoio do Canil para realizar buscas em toda a área. Através do trabalho de faro, o cão Petrus indicou uma sacola com mais 626 porções de drogas, que incluíam crack, cocaína e maconha.

De acordo com a corporação, o suspeito assumiu apenas a posse das drogas que estavam na bolsa dele. Logo em seguida, foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante por tráfico.

