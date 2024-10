Gama prende dois procurados pela Justiça

A Guarda Municipal de Americana (Gama) prendeu dois procurados pela Justiça nos bairros Vila Bertini e Belvedere, na tarde desta quarta-feira (9). Um dos casos contou com o auxílio do sistema de videomonitoramento da corporação, a Muralha Digital.

Por volta das 13h, a equipe do subinspetor Leite e do GCM Eduardo tomou conhecimento de um mandado de prisão contra um homem de 34 anos, localizado na Avenida Afonso Pansan, na Vila Bertini.

Após pesquisa, foi constatada a pendência com a Justiça.

Gama pega mais 1

Já no final da tarde, a equipe do subinspetor Cauê e GCM Padilha abordou um homem de 46 anos depois que ele passou com um veículo registrado em seu nome pelo sistema de Muralha Digital, que emitiu o alerta contra o procurado, abordado na Vila Belvedere.

O homem foi conduzido ao plantão de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

