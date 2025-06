Gama recupera moto e 3 bikes roubadas no condomínio

A Gama recuperou uma moto que havia sido roubada em Americana. A ação da Guarda foi na manhã desta segunda-feira e obteve êxito. Além da moto, ainda foram roubadas 3 bicicletas.

O caso aconteceu em um condomínio da cidade. Duas das bikes foram ‘devolvidas’.

Após tomar ciência de furto de uma motocicleta e 3 bicicletas de um condomínio no bairro cordenonsi essa equipe efetuou patrulhamento e abordagens em vários locais nas imediações onde localizou a motocicleta Bros estacionada na via, foi feito contato com o proprietário e apresentado na Del. Pol. onde foi restituído a vítima.

Durante a apresentação da ocorrência síndico do condomínio informou que uma pessoa deixou as 2 bicicletas furtadas na frente do próprio condomínio.

