A Guarda Municipal de Americana (Gama) será homenageada neste sábado, dia 25, durante o Encontro da Família, que acontece das 9h às 12h na Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo, cuja revitalização foi recém-entregue pela Prefeitura.

A ação reconhece o trabalho da GAMA no combate e prevenção de crimes. A aproximação entre os moradores e os patrulheiros é reforçada por um grupo de WhatsApp que reúne comerciantes da região e agentes da corporação.

Sempre que há alguma movimentação suspeita, o grupo aciona a Guarda, que tem se mostrado ágil e presente no atendimento às ocorrências.

Apresentação

Além da homenagem, o evento terá, às 10h, uma apresentação do showdog, com os cães do canil interagindo com a população. O setor conta com nove animais: um border collie, três pastores malinois, um bloodhound, um golden retriever e três pastores alemães de capa preta.

“Será mais uma oportunidade de mostrar nosso trabalho e estreitar os laços com a comunidade”, afirmou o comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva.