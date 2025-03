A Guarda Municipal de Americana (GAMA) realiza nesta terça e quarta-feira (dias 25 e 26) um treinamento para intervenção em ambiente escolar.

As ações são realizadas por equipes da Romu/Canil e ocorreram esta terça, a partir das 19h, na Creche Caic do Jardim da Paz.

Já esta quarta, a ação acontece no mesmo horário no CIEP da Cidade Jardim.

Os protocolos de intervenção escolar consistem no combate a possíveis atentados nesses ambientes, com o intuito de conter, reter e deter qualquer tipo de ameaça que possa ocorrer nos estabelecimentos de ensino do município.

Fala diretor da Gama

“O treinamento faz parte do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), que é feito anualmente pelos guardas municipais para a manutenção do porte de armas dos agentes, capacitando-os de forma eficiente, respeitando a legalidade”, explica o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

