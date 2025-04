Patrulhamento de Força Tática da Gama na Operação Adega, juntamente com a Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, foi até de informações que um estabelecimento comercial localizado na Rua São Nicolau , no São Manoel em Americana.

A informaçã era de que, no local ocorria tráfico de drogas e havia comércio de forma irregular. As equipes chegaram e, através de uma grade de ferro, no estabelecimento com G. que foi cientificado que o local seria fiscalizado pelos agentes.

Ele negou o acesso e foi informado que então as grades seriam cortadas se permanecesse com a negativa.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros, o anteparo foi cortado e as equipes policiais adentraram o local, abordando três pessoas e não encontrando nada de ilícito com elas.

Varredura na adega

A varredura ajudou a localizar próximo ao vaso sanitário 11 porções de cocaína, 14 porções de crack e 01 de maconha, resquícios de drogas no cano no chão e dentro do vaso ficando evidente a tentativa de desvencilhar dos ilícitos.

Foi abordado na parte externa do estabelecimento L. e localizado um eppendorf de cocaína. Ele admitiu que instantes atrás tinha comprado no estabelecimento com G.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos e objetos até o CPJ de Americana, e após cientificar a autoridade de plantão, deliberou por ratificar o flagrante de tráfico de drogas e associação ao tráfico para os três que estavam no interior do comércio, ficando presos a disposição da justiça e L. para responder por porte de droga.

APREENSÕES:

0,007 Kg crack;

0, 009 kg cocaína;

0,001 kg de maconha;

R$ 2402,55;

03 aparelhos celulares;

01 aparelho DVR;

01 Máquina de cartão.

