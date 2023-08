Game infantil TapiTapi homenageia tapioca

Com homenagem à tapioca, game infantil TapiTapi é oficialmente lançado

Agora é oficial. O game “TapiTapi”, uma aventura culinária e cultural que homenageia Olinda e a tapioca, um dos pratos típicos mais queridos de Pernambuco, já está disponível para download gratuito nas principais plataformas de aplicativos para Android (Google Pay) e iOS (App Store).

Com incentivo do Funcultura, do Governo do Estado, e apoio da ABA, o jogo “TapiTapi” foi desenvolvido pela Tangram Cultural, empresa de produção cultural com experiência em app digitais educativos e culturais. O game permite que os usuários conheçam o patrimônio histórico de Olinda e se aventurem na arte de preparar tapiocas deliciosas, com ingredientes autênticos e recheios variados, tudo isso em sua própria barraca no Alto da Sé.

Além de se divertir, os jogadores também aprendem sobre a tradição da tapioca, que tem origem indígena e é considerada um patrimônio cultural brasileiro. O game é recomendado para crianças a partir dos 6 anos.

Leia + Sobre o Esporte

Com jogabilidade intuitiva, gráficos cativantes e trilha sonora envolvente, o “Tapi Tapi” cria uma experiência imersiva para os usuários. O jogo é trilíngue, com versões em português, inglês e Libras e conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e legendas, garantindo que todos possam desfrutar dessa incrível jornada culinária.

A diretora da Tangram Cultural, Germana Pereira, falou sobre a expectativa para o lançamento do game: “Estamos muito felizes em apresentar o ‘TapiTapi’ ao público. Queremos que as pessoas se divirtam e também valorizem a cultura e a gastronomia pernambucana. Esperamos que o ‘TapiTapi’ seja um sucesso e que possa contribuir para a preservação do patrimônio cultural da tapioca”.

Para mais informações sobre o jogo e outros projetos da Tangram Cultural, visite o site www.tangramcultural.com.br.

@tangramcultural_