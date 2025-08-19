GAMA detém três homens e um adolescente suspeitos de furtos em condomínios na região central de Americana

Na tarde desta terça-feira (19), a Guarda Municipal de Americana (Gama) prendeu três homens e apreendeu um adolescente, todos da capital paulista, suspeitos de praticarem furtos em apartamentos localizados na região central da cidade.

De acordo com a corporação, as equipes Operacional e Romu foram informadas pelo Centro de Segurança Integrada (CSI) sobre um veículo Logan, identificado como suspeito de ser utilizado em crimes contra condomínios de luxo. O carro foi flagrado circulando no município e passou a ser monitorado.

Durante a tentativa de abordagem na Avenida Fortunato Faraone, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. O veículo foi acompanhado por várias ruas da cidade até colidir com outro automóvel de passeio no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Peru.

Na sequência, os quatro ocupantes foram detidos. Com eles, os agentes localizaram uma bolsa contendo diversos relógios, joias e cédulas de diferentes nacionalidades.

Até o momento, uma vítima foi identificada. A Guarda Municipal segue com o trabalho de investigação para identificar outros possíveis moradores lesados, incluindo vítimas do condomínio Park Girassol e de outros edifícios da região central.

A ocorrência continua em andamento.