Veja quem ganhou o Óscar do jornalismo da Câmara de Americana

Foto de arquivo- Jornalismo- Foram conhecidos nesta segunda-feira (5) os vencedores da edição 2025 do “Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação”, homenagem entregue anualmente pela Câmara Municipal de Americana aos profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A votação foi feita exclusivamente pela internet, através de um formulário online enviado diretamente aos profissionais de comunicação que atuam na cidade. Dividido em seis categorias, o prêmio teve como vencedores os seguintes profissionais: Crislaine Teixeira Fernandes (assessoria de imprensa – Prefeitura de Americana);

Alessandro Araújo (fotojornalismo – Todo Dia); Felipe Gomes (jor. digital – Todo Dia); Lucas Ardito (jornal impresso – jornal O Liberal); Keller Stocco (radiodifusão – Rádio Vox90 FM); e João Victor Vianna (telejornal – TV Todo Dia).

Jornalismo na transmissão

A entrega do “Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação” será realizada em sessão solene no dia 15 de maio, às 19h30, no Plenário “Dr. Antonio Álvares Lobo”. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebok e Youtube).

Leia + sobre partidos política regional