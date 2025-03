A chegada do outono na quinta-feira (20) marca mudanças na paisagem e, também, na gastronomia. Para agradar ao público que gosta de harmonizar a alimentação com o clima, o Le Park Restaurant, em Sumaré, aposta em menu que destaca novos sabores e texturas que remetem ao aconchego dos dias com temperaturas mais amenas.

A chegada do outono marca a transição do calor predominante do verão com as temperaturas mais amenas do inverno. O período é caracterizado pela queda gradual das temperaturas, encurtamento dos dias e alteração da paisagem, com que das folhas. E a gastronomia acompanha o cenário. No Le Park Restaurant, os pratos quentes e ingredientes sazonais para agradar os paladares mais exigentes ganham mais espaço no cardápio. Massas, sopas e assados entram na preferência dos clientes.

O Le Park Restaurant faz parte do complexo do Sumaré Park Hotel, localizado no Jardim Dall´Orto, próximo da Rodovia Anhanguera (Av. Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303). O cardápio recheado de cores, aromas e texturas oferece uma ampla variedade de sabores que agradam a todos os paladares. Nos períodos mais frios do ano, os pratos mais encorpados se tornam uma opção mais popular entre os clientes.

Mais pedidos

Um dos mais pedidos é o Penne di Itália, massa com molho de tomate artesanal (receita do chef), tiras de filé mignon grelhadas, folhas de manjericão frescas e queijo parmesão ralado. Entre as carnes, destaque para o Medalhão Du Vin – medalhão de filé mignon, molho especial de vinho e risoto de alho poró.

“Com as temperaturas mais leves, as pessoas tendem a mudar o estilo das refeições e massas e carnes ganham protagonismo nesta época. E como vivemos um período com muitas ondas de calor, há uma expectativa ainda maior pela chegada do outono, principalmente entre as pessoas que gostam das estações mais frias”, comenta André Meireles de Souza, chef do Le Park Restaurant.

O Le Park Restaurant também conta com uma charmosa enoteca, espaço dedicado aos clientes que apreciam um bom vinho. Os apaixonados pela bebida podem saborear diferentes rótulos, ideais para acompanhar o almoço ou jantar. A carta composta por mais de 50 opções de escolhas dos principais países oferece uma experiência sensorial única e harmonizam perfeitamente com o cardápio do outono.