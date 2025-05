A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa frustrou um assalto a mão armada a um depósito de materiais na cidade, salvou o vigia e prendeu em flagrante os três suspeitos pela ação criminosa. A ação aconteceu na madrugada da última sexta-feira (23). A ocorrência mobilizou três viaturas, com sete agentes da corporação municipal – o inspetor Forti e os guardas Morais, Rodrigo, Piconi, Roberto, Pereira e Galter.

Segundo o relato da corporação municipal, por volta da 0h15 da madrugada do dia 23, as equipes de plantão receberam informações a respeito de um roubo em andamento no galpão de uma empresa localizada na Avenida Carlos Rosenfeld, no Parque Industrial Recanto, onde indivíduos armados renderam um vigia para subtrair bobinas de cobre. O vigia teve as mãos amarradas e foi ameaçado.

Porém, um segundo vigia conseguiu visualizar a ação, se escondeu e acionou a Guarda Civil novaodessense. Com a chegada das viaturas, os indivíduos se evadiram levando o celular e carteira contendo R$ 100,00 de um dos vigias. De posse das informações (sobre os suspeitos).

Patrulhamento

As equipes da GCM intensificaram o patrulhamento na área e por volta das 3h a equipe da viatura 32 visualizou um indivíduo em atitude suspeita já na praça do Jardim Marajoara – ao avistar a viatura, ele tentou correr. O suspeito foi abordado de imediato e, após dar versões conflitantes, acabou confessando sua participação no roubo.

Em seguida, viaturas ainda em patrulhamento, mas pelo Parque Industrial Progresso, visualizaram outros dois indivíduos com as roupas sujas de barro, parados em frente a um salão que está para alugar.

Eles também foram abordados e, na cintura de um deles, foi localizado um revólver calibre 38 municiado com 5 munições intactas e mais 3 munições sobressalentes, R$ 50,00 em espécie (dinheiro roubado da vítima) e um celular. Com o outro indivíduo, foi localizado um celular e mais R$ 50,00, também subtraídos da vítima.

Segundo a GCM, um dos três suspeitos era procurado pela Justiça. Os homens – que são moradores de Jundiaí e Louveira – ainda confidenciaram à equipe que vieram para Nova Odessa para roubar bobinas de cobre que estavam no galpão da empresa. Próximo ao local, também foi localizado o veículo utilizado pelos meliantes.

Conduzidas ao plantão do Distrito Policial da cidade, as vítimas reconheceram os três indivíduos como sendo os autores do roubo. Após a autoridade policial tomar ciência dos fatos, os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo consumado, tentativa de roubo e porte de arma de fogo, permanecendo presos e à disposição da Justiça.