Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa prenderam dois suspeitos em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite desta segunda-feira (9), em dois locais distintos da cidade.

Na primeira ocorrência, no início da noite, um indivíduo de 18 anos foi surpreendido pela equipe da viatura 33 (formada pelos guardas civis Piconi e Galusni) na Rua Jequitibás, entre os jardins Alvorada e Capuava, no exato momento em que estava “passando” drogas para outra pessoa. Com o suspeito, os guardas localizaram 22 porções de cocaína e 14 de maconha, além de R$ 85,00 em dinheiro.

Mais tarde, por volta das 21h30, a equipe da viatura 32 (formada pelo inspetor Forti e pelos guardas Morais e Rodrigo) visualizou um indivíduo com uma mochila parado na esquina das ruas Walter Klava e José Roberto Muniz, no Jardim Santa Rita 1 – local já monitorado pela corporação municipal pela constante ocorrência de tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura da GCM, o suspeito saiu correndo e jogou ao chão diversos “kits” contendo entorpecentes. No entanto, o indivíduo de 43 anos foi rapidamente alcançado e detido pela equipe. Com ele, foram localizadas 94 porções de cocaína e R$ 307,00 em dinheiro.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos ao plantão da Delegacia de Polícia Civil do Município, onde permaneceram à disposição da Justiça. A população pode colaborar de forma ativa no enfrentamento aos crimes de furto, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Denúncias anônimas podem ser realizadas diretamente à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

Investimentos

A Prefeitura divulgou que a GCM vem recebendo um volume de investimentos. Desde 2021, foram adquiridos para a corporação 44 novas pistolas calibre 9mm, dois fuzis carabina calibre .40 e uma espingarda tática “pump” calibre 12.

A corporação municipal ganhou cinco novas viaturas – incluindo duas picapes para as novas “Patrulha Rural” e “Patrulha Maria da Penha” –, 47 coletes balísticos com nível de proteção III-A, 175 peças de uniformes no padrão da Força Nacional de Segurança, duas armas menos letais de choque (ou “sparks”), 2 escudos balísticos, 100 espargidores de gás pimenta, 13 rádios digitais e 4 tablets.

A Prefeitura ainda realizou a contratação de 10 novos GCMs, que iniciaram no segundo semestre de 2023 – um aumento de 23% no efetivo, o maior da história.