Na última quarta-feira (21) ocorreu a primeira operação regional coordenada pelo novíssimo do CIM (Centro de Inteligência Metropolitana) da RMC (Região Metropolitana de Campinas), inaugurado no dia 12. A ação visou a receptação de fios e cabos de origem não comprovada por estabelecimentos comerciais da região. Em Nova Odessa, a GCM (Guarda Civil Municipal) mobilizou 18 agentes e vistoriou três estabelecimentos. Nenhuma irregularidade envolvendo fios metálicos foi constatada.

Na RMC como um todo, a operação envolveu a participação de 275 agentes e apreendeu cerca de 600 kg de fios e cabos de cobre de origem suspeita. Foram fiscalizados, de forma simultânea, 84 estabelecimentos nas 20 cidades. Houve 7 pessoas conduzidas aos distritos policiais, sendo duas com a prisão em flagrante já confirmada pela autoridade policial. Houve também apreensão de arma e drogas.

Segundo o CIM, criado para unificar os núcleos de inteligência das Guardas Municipais dos municípios da região, “a iniciativa teve como principal objetivo coibir o comércio ilegal de metais furtados e roubados — crimes que causam grandes prejuízos à infraestrutura urbana, como iluminação pública e telecomunicações, e que prejudicam a população”.

O planejamento da operação foi conduzido pelos setores de inteligência dos municípios participantes, que realizaram levantamentos prévios para identificar os alvos da fiscalização.

Nova Odessa

Em Nova Odessa, a atuação ocorreu por meio de uma força-tarefa coordenada pela Guarda Civil Municipal da Prefeitura, que contou com a participação da Polícia Civil, fiscais de Obras, de Posturas, de Meio Ambiente e Agentes de Zoonoses.

“Durante as fiscalizações, foram identificadas irregularidades de natureza administrativa, com os responsáveis notificados para providenciar a regularização dos estabelecimentos. Não houve prisões no município”, salientou o comandante da corporação municipal, Luciel de Oliveira.

“Esta operação foi resultado de um trabalho de planejamento conjunto dos setores de inteligência das Guardas Municipais, que, a partir do cruzamento de dados, investigações e denúncias, mapearam previamente os locais com indícios de irregularidades”, explicou o secretário-adjunto de Segurança do Município, Silvio Natal.

“A criação do CIM representa um avanço histórico na integração das forças de segurança da RMC, promovendo o compartilhamento de informações estratégicas, o planejamento conjunto e a execução coordenada de ações no enfrentamento à criminalidade”, completou o secretário, coronel Carlos Fanti.

A população pode colaborar de forma ativa no enfrentamento aos crimes de furto, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Denúncias anônimas podem ser realizadas diretamente às Guardas Municipais da RMC pelo telefone 153.