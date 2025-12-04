A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), intensificou as ações de segurança nas áreas de comércio do município para o mês de dezembro, período marcado pelo aumento do fluxo de consumidores e pela ampliação do horário de atendimento das lojas. O reforço ocorre na área central e em bairros com forte atividade comercial, como o Mollon, Jardim Europa e região da Zona Leste.

O comandante da Guarda Municipal, Luiz Fernando da Silva, explica que as equipes estarão atuando de forma estratégica para garantir tranquilidade aos consumidores. “Neste mês de festa e de compras, a Guarda Municipal reforçará a segurança nas áreas de comércio da cidade. Teremos guardas em patrulhamento a pé, de moto e em viaturas para que o munícipe barbarense possa fazer suas compras com tranquilidade, sabendo que estará seguro”, destacou.

Além da presença ampliada da corporação, a GCM orienta a população a adotar cuidados importantes para evitar ocorrências. “Apesar de o Centro ser uma área segura, é essencial manter atenção. Fique atento à abordagem de pessoas estranhas, evite andar com o celular na mão e tenha cuidado redobrado com bolsas e mochilas, pois algumas pessoas podem tentar distraí-lo para cometer furtos”, reforçou o comandante.

Na região central, os consumidores também contam com a Base da Guarda Municipal, que estará em funcionamento e pronta para atendimento em casos de necessidade. Situações suspeitas ou emergências podem ser comunicadas pelos telefones 153 ou (19) 3458-1388 (WhatsApp).

O mês também reserva uma atração especial: a apresentação de Natal do Canil da Guarda Municipal, que acontecerá na Praça Central. A data será divulgada em breve, e toda a população está convidada a prestigiar.

Horário especial do comércio

A intensificação das ações de segurança acompanha o aumento do movimento nas lojas, que funcionam em horário especial, conforme informações da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste).

