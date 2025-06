GCM de Nova Odessa prende dupla de SP com 1,4 kg de 'super maconha'

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa prendeu em flagrante, na noite desta quarta-feira (11), dois suspeitos de tráficos de droga, de 24 e 25 anos, e apreendeu aproximadamente 1,4 kg do entorpecente conhecido como “dry”, ou “super maconha”. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, associação criminosa, desobediência, adulteração de sinal identificados de veículo e condução sem CNH.

Segundo o relado da Equipe Delta, a equipe da viatura 33 da GCM realizava patrulhamento noturno de rotina pela Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, quando os guardas Piconi e Galusni visualizaram uma motocicleta em alta velocidade ocupada por dois indivíduos. O garupa carregava uma sacola.

Imediatamente, a viatura ordenou com sinais sonoros e luminosos que a moto parasse, para averiguação. No entanto, a dupla suspeita desobedeceu e tentou fugir em direção à Avenida Carlos Botelho.

Perseguição da GCM e acidente

“A equipe iniciou o acompanhamento por diversas ruas do Jardim Santa Rosa e, com o apoio das demais viaturas, foi realizado um cerco. Os indivíduos adentraram uma rua na contramão e colidiram com outra motocicleta, que trafegada em sentido oposto, sendo de imediato detidos”, traz o registro da GCM Nova Odessa.

No interior da sacola que o garupa carregava, foram localizadas então as 14 porções de “dry”, pesando 1,4 kg no total. Segundo a Guarda Civil Municipal, trata-se de uma droga derivada da maconha, mas produzida em laboratório e com alto valor de mercado, por ser “bem mais poderosa que a maconha convencional”.

Paulistanos e a droga

Questionados, os indivíduos, que são moradores de São Paulo, disseram aos patrulheiros que vieram buscar a droga em Sumaré e que receberiam a quantia de R$ 800,00 para levá-la de volta para a capital paulista.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no plantão da Delegacia da Polícia Civil da cidade, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante. Ambos os suspeitos permaneceram detidos, à disposição da Justiça. Atuaram no apoio à ocorrência o inspetor Forti e os GCMs Morais, Rodrigo, Pereira, Galter e Roberto.

Conhecida como “a maconha dos playboys”, a “dry” possui altíssimo valor comercial e é produzida em laboratório a partir do haxixe. Voltada para pessoas de alto poder aquisitivo, o grama de “dry” pode chegar a R$ 100,00 no “varejo”, porque a nova droga tem elevado teor do princípio ativo THC, levando a alterações psicomotoras mais profundas que a versão “convencional” da droga.

