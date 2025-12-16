O atletismo foi o destaque de Americana nos primeiros dias da 87ª edição dos Jogos Abertos do Interior com a conquista de três medalhas de ouro, obtidas pelos irmãos gêmeos Lucas e Luan Bissoli. O evento teve início na sexta-feira (12) e continua até domingo (21), em Ribeirão Preto.
Na sexta-feira (12), no atletismo masculino (categoria livre) Americana brilhou na prova dos 5.000 metros rasos: Lucas conquistou a medalha de ouro e Luan ficou com a prata. Nos 800 metros rasos, Lucas voltou ao pódio com a prata.
No sábado (13), Lucas conquistou outra medalha dourada nos 1.500 metros rasos. Para completar, no domingo (14), Luan Bissoli, faturou mais um ouro para o município nos 10.000 metros rasos, resultado que contribuiu para o 6º lugar na classificação geral na modalidade.
No supino raw, Americana subiu ao pódio com Leonardo Meireles, vice-campeão na categoria adulto até 100 kg, e Sinuhe Quirino Ceotto, 3º lugar na categoria adulto acima de 125 kg.
Na ginástica artística, a equipe masculina terminou em 4º lugar, enquanto a equipe feminina até 13 anos alcançou a 7ª posição.
A equipe da malha disputa, nesta terça-feira (16), as semifinais contra Fernandópolis. Americana tem 100% de aproveitamento na modalidade até o momento, com três vitórias na fase de grupos e uma nas quartas de final, disputada nesta segunda-feira (15).
A programação desta terça também tem Americana em ação no futebol sub-20 (masculino), tênis sub-21(masculino), tênis de mesa (masculino), damas (masculino), vôlei de praia (masculino e feminino) e wrestling (masculino e feminino).
“Nossa delegação está tendo um ótimo desempenho nos Jogos Abertos, com resultados muito consistentes e, em algumas modalidades, superando até as expectativas iniciais. Isso mostra que o planejamento e o investimento no esporte estão no caminho certo”, destacou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.
Confira os resultados:
12/12 (sexta-feira)
Malha
Americana 154 x 106 Cerquilho
Biribol Masculino Livre
Americana 2 x 1 Sorocaba
Americana 0 x 2 Sorocaba
Damas Masculino Livre
Americana 1 x 7 Assis
Handebol Feminino Livre
Ribeirão Preto 19 x 25 Americana
Atletismo Masculino Livre
5.000 m rasos – 1º lugar para Lucas Bissoli e 2º para Luan Bissoli
800 m rasos – 2º lugar para Lucas Bissoli
13/12 (sábado)
Biribol Masculino Livre
Santos 2 x 0 Americana
Damas Masculino Livre
São Sebastião 8 x 0 Americana
Handebol Feminino Livre
Americana 21 x 28 Praia Grande
Malha
Americana 56 x 50 Ribeirão do Sul
Atletismo
1.500 m rasos – 1º lugar para Lucas Bissoli
Ginástica Artística
Masculino Livre – 4º lugar por equipes
Feminino até 13 anos – 7º lugar por equipes
14/12 (domingo)
Handebol Feminino Livre
Piracicaba 18 x 18 Americana
Malha
Americana 170 x 110 Votuporanga
Atletismo
10.000 m rasos masculino – 1º lugar para Luan Bissoli
6º lugar na classificação geral no masculino livre
Ciclismo
Prova de Velocidade Individual – 6º lugar para Theo Mendes Mancini
Supino Raw
Master até 75 kg – 5º lugar para Sônia Mariana Lopes
Adulto até 100 kg – 2º lugar para Leonardo Meireles
Adulto até 110 kg – 4º lugar para Caio Cardoso dos Santos
Adulto até 125 kg – 4º lugar para Willian Gasparoto Raitz
Adulto acima de 125 kg – 3º lugar para Sinuhe Quirino Ceotto
15/12 (segunda-feira)
Wrestling
6º lugar na luta por equipes
Malha
Americana 62 x 44 Ourinhos (quartas de final)
Futebol Masculino sub-20
Araçatuba 0 x 0 Americana
Damas Masculino Livre
Americana 6 x 2 Batatais
Tênis masculino sub-21
Americana 2 x 0 Monte Alto
Marco Rigue (Americana) x Enzo Barrilari (Monte Alto) – 6/0 e 6/2
João Rigue (Americana) x Diogo Guarizzo (Monte Alto) – 6/0 e 6/0