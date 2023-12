Geração Z foi a que mais buscou por currículos no último ano

Criar um bom currículo ainda é uma das principais formas de apresentação quando se está buscando uma oportunidade de emprego. Mesmo que, hoje em dia, existam diversas plataformas especializadas em conectar os profissionais com as empresas, o momento de seleção, de forma geral, ainda passa pela apresentação de um currículo. Ferramentas como o Linkedin, rede social focada em negócios e empregos, facilitam o encontro das vagas que mais irão se adequar aos conhecimentos de cada um, mas não dispensam um bom documento de apresentação.

Mais do que exibir os conhecimentos técnicos e acadêmicos, conhecidos como hard skills, um currículo também deve apresentar as habilidades mais subjetivas e socioemocionais, como aquelas relacionadas ao comportamento e às interações humanas, chamadas de soft skills. Recentemente, também tem-se valorizado cada vez mais as mad skills, ou as “habilidades fora da curva”, que envolvem os hobbies ou interesses pessoais que tornam o profissional diferente e único, pois apostam nas vivências de universos artísticos, do esportes, de viagens ou gastronômicos.

Considerando este panorama, levando em consideração a evolução nos processos seletivos e como a criação de um bom currículo deve acompanhar essas transformações, a Onlinecurriculo, plataforma de currículos online, realizou o levantamento dos currículos mais buscados no Google durante o ano, considerando os últimos doze meses. Na lista dos modelos de currículos mais procurados, lideram as pesquisas no Google as buscas por “modelo de currículo para primeiro emprego”, que tiveram crescimento de 50%, o “modelo de currículo para jovem aprendiz”, com aumento de 53%, e “modelo de currículo para estágio”, com buscas que também cresceram em 50%.

Essas informações revelam que os jovens estão buscando oportunidades para entrar no mercado de trabalho e que procuram informações para criarem currículos adequados para este momento de início de carreira. Os dados também mostram que as buscas tiveram maior volume concentrado no primeiro trimestre do ano.

Entre os profissionais, os professores aparecem como os que mais buscaram modelos de currículos em 2023. Na sequência, aparecem advogados, enfermeiros, motoristas e vendedores.

Como criar um currículo que se diferencie

O currículo é o documento que apresenta o candidato aos empregadores, por isso é importante que contenha informações relevantes sobre quem está concorrendo para a vaga e suas experiências. Para se destacar, é interessante que o documento apresente elementos que revelem os talentos e a personalidade do candidato. Aqueles que são de áreas como design ou artes, por exemplo, podem trazer no currículo componentes que revelem essas características. A apresentação de portfólios, que reúne os principais projetos profissionais realizados ao longo da carreira, também é um diferencial, e pode utilizar de diferentes elementos visuais para chamar a atenção do recrutador.

Atualmente, novos formatos de apresentação também estão ganhando espaço, como os vídeo currículos. A tendência, que surgiu durante a pandemia por exigir uma reinvenção dos dos profissionais em um momento atípico, já é bastante utilizada pelos norte-americanos. O recurso é uma forma de apresentar o currículo e ainda mostrar habilidades como oratória, comunicação e domínio das ferramentas necessárias para a gravação. O vídeo currículo pode substituir ou complementar o currículo escrito, além de destacar aquelas informações que poderiam passar despercebidas no documento.

Para utilizar esse recurso, é importante analisar o perfil da empresa para a qual o candidato pretende ocupar a vaga, entendendo se uma candidatura mais arrojada está alinhada com os valores da instituição. O conteúdo também deve ser curto e objetivo, para fisgar a atenção do recrutador, e o candidato deve estar atento para elementos como o cenário onde será feita a gravação e a roupa de apresentação.

O recurso dos vídeos currículos está bastante alinhado com as formas de comunicação da geração Z, que nasceu na era da internet e possui uma conexão intrínseca com os meios tecnológicos. Seguindo a tendência, o próprio Tik Tok, rede social conhecida por vídeos curtos, criou, em 2021, um recurso de recrutamento que permite aos usuários responder a ofertas de emprego com vídeos, ao invés de enviarem currículos no formato tradicional.

Modelos de currículos

Para quem está em busca por vagas de trabalho, a construção de um bom currículo é essencial. Se for possível, construir um documento voltado para o campo em que se tem intenção de atuar pode ser uma das chaves para a conquista da vaga. Neste sentido, a Onlinecurriculo disponibiliza diversos currículos estruturados especialmente para cada área, auxiliando os profissionais a aumentarem suas chances de conseguirem o emprego desejado.

Dos currículos mais buscados em 2023, todos modelos podem ser encontrados na plataforma, incluindo os de estagiário, professor, advogado, enfermeiro, motorista e vendedor. Esses e outros exemplos de currículos, como os de Programador, Dentista, Designer, Veterinário e Cabeleireiro, podem ser conferidos no site da Onlinecurriculo. Os modelos de currículos são criados por especialistas que montam as amostras gratuitas que servem de inspiração para que os candidatos apresentem documentos que estejam alinhados, de forma geral, com a expectativa dos recrutadores de cada área.

