Geração Z redefine estilo de vida: menos álcool, mais saúde e bem-estar, explica especialista

A Geração Z, composta por pessoas que nasceram nos meados dos anos 1990 e 2010, está demonstrando uma transformação significativa nos hábitos e estilo de vida. Com maior acesso à informação e uma crescente consciência sobre riscos à saúde, a geração Z tem ressignificado o conceito de diversão. As tradicionais noites de excessos estão dando lugar a hábitos mais equilibrados, que valorizam o bem-estar físico e mental.



Esse tem sido resultados de pesquisas recentes, que indicam uma redução no consumo de bebidas alcoólicas entre esses jovens. De acordo com os estudos, aproximadamente 8% consomem álcool semanalmente, se comparado ao ano de 2006, quando a porcentagem era de 25%.



A nutricionista especializada em nutrição esportiva, Thainara Gottardi, explica que esse comportamento reflete uma maior conscientização sobre os impactos negativos do álcool na saúde física e mental. “Os jovens estão mais atentos aos efeitos do álcool no desempenho físico e mental. Eles buscam alternativas que promovam energia e disposição, como a prática regular de atividades físicas e uma alimentação equilibrada”, destaca.

Os dados indicam que a nova geração está cada vez mais interessada em cuidar da saúde como um todo. Isso inclui reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e adotar uma alimentação mais equilibrada, além de investir em práticas como atividade física e suplementação de forma consciente.



Essa mudança reflete uma nova postura diante da vida: mais preventiva, informada e voltada ao autocuidado. “Inclusive, essa mudança de comportamento representa uma oportunidade para profissionais de saúde e empresas adaptarem suas abordagens e produtos às novas demandas desse público”, afirma a especialista.

