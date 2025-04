Limeira: GWM Germânica promove evento de lançamento do novo Tank 300 Hi4T neste sábado, 5/4

A GWM Germânica realiza neste sábado, 5/4, em Limeira, o lançamento do Tank 300 Hi4T, novo SUV híbrido plug-in, completo em inovação, tecnologia e robustez. O evento será realizado a partir das 10h, na concessionária da GWM Germânica, localizada na Avenida Major José Levi Sobrinho, 2100.

Os clientes poderão experimentar todas as novidades do novo modelo no test-drive e ainda aproveitar as condições especiais que serão oferecidas durante o evento.

O modelo híbrido plug-in de última geração conta com uma potente bateria de 37,1 kWh, que proporciona uma autonomia de 106 km pelo padrão WLTP. Equipado com um motor 2.0 turbo de injeção direta a gasolina acoplado a um motor elétrico no eixo dianteiro, o veículo entrega 394 cv de potência combinada e 750 Nm de torque combinado, o que garante força e desempenho excepcionais tanto nas rodovias quanto em terrenos desafiadores.

O SUV híbrido oferece tração 4×4, com opções de 2H, 4H e 4L (reduzida), além de bloqueio eletrônico central, traseiro e dianteiro. Sua transmissão automática de 9 velocidades é combinada com 9 modos de condução, adaptáveis a qualquer tipo de terreno, enquanto a condução semiautônoma nível 2+ proporciona mais conforto e segurança.

O GWM Tank 300 Hi4T une o máximo do desempenho off-road com o luxo, a sofisticação e a tecnologia dos principais SUVs premium do mercado, estabelecendo um novo padrão para os veículos deste segmento.

Serviço:

Lançamento Novo Tank 300 Hi4T

Quando: 5 de abril, sábado.

Horário: a partir das 10h

Local: GWM Germânica – Avenida Major José Levi Sobrinho, 2100, Limeira.

