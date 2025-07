Germânica vira 'campeã' de aditamentos da gestão Chico

A concessionária Germânica se tornou a campeã de aditamentos com a prefeitura de Americana no atual governo. A empresa presta serviço a diversas secretarias e teve seu contrato majorado para mais de R$ 4 milhões de reais no atual exercício. Pesquisa feita com documentos oficiais mostram que ao menos 7 contratos foram aditados entre 2023 e 2025.

A maior parte deles consta de um reajuste de 10,37% em 2023, fazendo o contrato saltar para mais de R$ 4,175 milhões no ano. O aditamento foi mais de 100% superior à inflação registrada em 2024, que foi de 4,83%.

Resposta da prefeitura sobre aditamento com a Germânica

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que os aditamentos realizados dizem respeito ao aumento no número de veículos locados, medida necessária para atender à demanda das secretarias e garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Também foi aplicado o reajuste anual previsto em contrato, no momento da renovação.

A empresa foi contatada, mas ainda não deu retorno sobre os aditamentos de contrato.

