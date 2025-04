Na última sexta-feira (25), a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa esteve na Prefeitura de Campinas para conhecer políticas públicas de sucesso voltadas à população em situação de rua na cidade-sede da Região Metropolitana. A reunião aconteceu na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de Campinas, onde a equipe foi recebida pela secretária Vandecleya Moro.

Em Nova Odessa, desde 2021, uma força-tarefa envolvendo Defesa Civil Municipal, Gestão Social, GCM (Guarda Civil Municipal), Secretaria de Saúde, Secretaria de Esportes e Lazer e outras áreas é acionada sempre que as temperaturas caem com a chega das frentes frias típicas do inverno, distribuindo cobertores e agasalhos, oferecendo abrigamento temporário e garantindo, assim, que nenhum cidadão em situação de rua corra o risco de hipotermia.

Participaram da reunião a secretária-adjunta de Desenvolvimento e Assistência Social de Campinas, Clébia Alves Campos Oliveira, e representantes do NAS (Núcleo de Assistência Social da Procuradoria Geral do Município), incluindo a procuradora municipal Kelly Ribas Machado.

A equipe de Nova Odessa foi composta pelo secretário Antônio Alves Teixeira, pelo secretário-adjunto Mateus Tognella, pela diretora de Gestão Social Shirley Barbosa, pela coordenadora do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Solange Paulon, e pela educadora e assistente social Carolina Domingos.

A pauta do encontro foi a troca de experiências sobre a implantação e o funcionamento dos programas voltados para a população em situação de rua, em especial aqueles que estão em Campinas, cidade considerada referência nacional em políticas assistenciais nesta área.

Durante a visita, houve apresentação dos programas e serviços oferecidos, com destaque para ações de acolhida, escuta qualificada e compreensão do contexto familiar e social dos transeuntes, além do incentivo à participação social e à garantia de direitos dessa população altamente vulnerável.

Ações

De acordo com Shirley Barbosa, “buscar boas práticas e entender como as políticas públicas de sucesso são implementadas em outras cidades é essencial para que possamos aprimorar o atendimento e ampliar a proteção social no nosso município”.

A diretora lembrou que algumas ações já são executadas em Nova Odessa, mas que “a visita foi de suma importância para aprofundar o entendimento sobre essa questão tão complexa que é a população de rua”. “Compreendendo sua complexidade e dimensão social, e objetivando proporcionar uma oportunidade real para a reconstrução da vida dessas pessoas. Embora a realidade de Campinas seja muito diferente da nossa, a troca de informações, orientações e sugestões foi extremamente valiosa”, concluiu.

Para o secretário da pasta, “é fundamental que Nova Odessa avance na implementação de programas sociais eficazes”. “Foi muito proveitoso conhecer políticas públicas assertivas, além de termos informações sobre a construção da casa da cidadania, que reflete os quatro pilares da assistência social”, afirmou Professor Antonio.

Já o secretário-adjunto destacou a importância da troca de experiências. “Foi extremamente importante essa troca de experiências com a cidade de Campinas, que além de ser cidade-sede da nossa Região Metropolitana, é maior que 15 capitais do país. Isso mostra a importância da cidade e a referência que é o município em políticas públicas voltadas para pessoas em situação de rua”, destacou Mateus Tognella.