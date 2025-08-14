O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, teve mais uma rodada noturna na terça-feira (12), no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico. A noite foi marcada por goleadas nas duas partidas válidas pela divisão principal da competição.

No primeiro confronto, o Guarani superou o Barrócos por 4 a 1, garantindo três pontos importantes na tabela. Já na partida que fechou a rodada, o Bruxela goleou o Malucos da Praia por 4 a 0, com destaque para o atacante Paulo Henrique que assinou um hat-trick após marcar três gols.

“Foi mais uma noite de grandes jogos e belas jogadas. O público compareceu e vibrou com as equipes, mostrando que o Gigantão é, acima de tudo, uma celebração do futebol amador de Americana”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal

O campeonato segue neste fim de semana com partidas pelas duas divisões. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025”.

Resultados 2ª rodada noturna:

Terça-feira, 12/08

Centro Cívico

Barrócos 1 x 4 Guarani

Malucos da Praia 0 x 4 Bruxela

Confira os jogos do final de semana:

1ª divisão – Sábado, 16/08

2ª rodada

14h – Bruxela x Cidade Jardim – no campo do São Vito

14h – Lions Athletic x Guanabara – no campo do Guarani

14h – Cantareira x Unidos Mathiensen – no campo do Unidos

14h – Atlético Novo Mundo x Milan 019 – no campo do Centro Cívico

16h – Guarani x São Roque – no campo do Guarani

16h – Liverpool x Mirandola – no campo do São Vito

16h – Paysandu x Parná – no campo do Unidos

16h – Parque Gramado x Lírios City – no campo do Centro Cívico

2ª divisão – Domingo, 17/08

2ª Rodada

8h – Unidos da Morada x São Paulo Lírios – no campo do Bertini

8h – Boa Vista x São Vito – no campo do Parque Gramado

8h – Benedettos x Unidos da Norte – no campo do Parque Novo Mundo

8h – Pé da Maloka/Deportivo Boer x São Luiz/Portuguesa – no campo do Benfica

10h – Estrela Azul x Novo Sport FC – no campo do Bertini

10h – Sporting ZNC x Monte Verde – no campo do Parque Gramado

10h – América 2 x Unidos do Guanabara – no campo do Parque Novo Mundo

10h – União Família x América 1 – no campo do Benfica