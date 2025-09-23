Após as partidas realizadas no domingo (21), o Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador de Americana, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, conheceu as últimas equipes classificadas para as quartas de final da 2ª divisão.

Os jogos foram realizados nos campos do Benfica e do Parque Novo Mundo, e as equipes classificadas foram: Sporting ZNC, São Vito, São Paulo Lírios e E.C. Novo Mundo. Com o desempenho na fase de classificação, os times Novo Sport F.C., Unidos da Morada, América 1 e Praia Azul/Unidos da Gruta já haviam garantido a classificação direta para esta etapa.

Os duelos pelas quartas de final da competição acontecerão no próximo domingo (28), a partir das 8h, nos gramados do Centro Cívico e do Estádio Victório Scuro (confira a tabela abaixo).

“As equipes da 2ª divisão deram show no fim de semana e agora temos definidos os duelos das quartas. Parabéns a todos os times pela garra e dedicação em campo. Tenho certeza de que a próxima fase vai ser ainda mais emocionante, e esperamos a torcida comparecendo em peso para apoiar”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

2ª DIVISÃO – PRÉ-QUARTAS DE FINAL

21/09 (domingo)

Campo do Benfica

Sporting ZNC 2 x 0 União Família

São Vito 4 x 1 Benedetto’s

Campo do Parque Novo Mundo

E.C Novo Mundo 0 (3) x (1) 0 Leão E.C / Jardim da Paz

Unidos da Norte 1 x 3 São Paulo Lírios

QUARTAS DE FINAL

28/09 (domingo)

Centro Cívico

8h – Novo Sport F.C. x São Paulo Lírios

10h – Unidos da Morada x E.C. Novo Mundo

Victório Scuro

8h – América 1 x São Vito

10h – Praia Azul/Unidos da Gruta x Sporting ZNC