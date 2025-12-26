Os tradicionais campeonatos municipais de futebol amador Gigantão e Gigantinho movimentaram o calendário esportivo de Americana em 2025 e reafirmaram a força do esporte amador e de base. As competições registraram grande presença de público e elevado nível técnico.
Organizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, os campeonatos reuniram neste ano 3.612 atletas, número superior ao registrado em 2024, quando 3.345 jogadores participaram das disputas. O crescimento representa um aumento de 7,9% na participação.
Nos gramados, o Gigantão, principal campeonato amador de futebol da cidade, contou com 60 equipes distribuídas em três divisões e 1.401 inscritos. Um dos destaques da temporada foi a final da 1ª divisão, realizada no Estádio Décio Vitta. A equipe do Cidade Jardim conquistou o título da elite da competição.
O futebol feminino também ganhou espaço com a realização da 2ª edição do Campeonato Amador Feminino. O Lions Athletic Club sagrou-se bicampeão do torneio, que contou com a participação de nove equipes — duas a mais em relação a 2024 — e reuniu 135 atletas inscritas.
Nas categorias de base, a Secretaria de Esportes promoveu o 4º Gigantinho Campo, com disputas nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, além da 2ª edição do Gigantinho Futsal, envolvendo equipes sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14. Ao todo, os dois torneios reuniram 2.076 crianças e adolescentes, distribuídos em 131 equipes.
O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, destacou o desempenho das competições ao longo do ano. “A cada temporada, o esporte amador de Americana cresce e se fortalece. Ver o Gigantão e o Gigantinho alcançarem mais de 3,6 mil atletas em 2025 demonstra que o trabalho desenvolvido tem ampliado oportunidades, renovado talentos e incentivado a participação da população. Nosso compromisso é seguir investindo em estrutura e organização para manter competições de alto nível e fortalecer o esporte como ferramenta de transformação social”, afirmou.
Gigantão – 1ª divisão
Jogadores: 470
Times: 20
Gigantão – 2ª divisão
Jogadores: 491
Times: 20
Gigantão – 3ª divisão
Jogadores: 440
Times: 20
Gigantinho Campo
Jogadores: 1.485
Times: 69
Gigantinho Futsal
Jogadores: 591
Times: 62
Amador Feminino
Jogadoras: 135
Times: 9
Campeões do ano
Gigantão
1ª divisão: Cidade Jardim
2ª divisão: Unidos da Gruta / Praia Azul
3ª divisão: Fúria 019
Gigantinho Campo
Sub-7: Na Cara do Gol
Sub-9 ouro: Camisa 10 Laranja
Sub-9 prata: São Manoel
Sub-11: Camisa 10 Azul
Sub-13: Camisa 10 Azul
Sub-15: Camisa 10
Gigantinho Futsal
Sub-8: WJ Training
Sub-10: Atlético Ipiranga
Sub-12: Parque Gramado
Sub-14: Na Cara do Gol
Amador Feminino
Lions Athletic Club