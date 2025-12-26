Os tradicionais campeonatos municipais de futebol amador Gigantão e Gigantinho movimentaram o calendário esportivo de Americana em 2025 e reafirmaram a força do esporte amador e de base. As competições registraram grande presença de público e elevado nível técnico.

Organizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, os campeonatos reuniram neste ano 3.612 atletas, número superior ao registrado em 2024, quando 3.345 jogadores participaram das disputas. O crescimento representa um aumento de 7,9% na participação.

Nos gramados, o Gigantão, principal campeonato amador de futebol da cidade, contou com 60 equipes distribuídas em três divisões e 1.401 inscritos. Um dos destaques da temporada foi a final da 1ª divisão, realizada no Estádio Décio Vitta. A equipe do Cidade Jardim conquistou o título da elite da competição.

O futebol feminino também ganhou espaço com a realização da 2ª edição do Campeonato Amador Feminino. O Lions Athletic Club sagrou-se bicampeão do torneio, que contou com a participação de nove equipes — duas a mais em relação a 2024 — e reuniu 135 atletas inscritas.

Nas categorias de base, a Secretaria de Esportes promoveu o 4º Gigantinho Campo, com disputas nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, além da 2ª edição do Gigantinho Futsal, envolvendo equipes sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14. Ao todo, os dois torneios reuniram 2.076 crianças e adolescentes, distribuídos em 131 equipes.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, destacou o desempenho das competições ao longo do ano. “A cada temporada, o esporte amador de Americana cresce e se fortalece. Ver o Gigantão e o Gigantinho alcançarem mais de 3,6 mil atletas em 2025 demonstra que o trabalho desenvolvido tem ampliado oportunidades, renovado talentos e incentivado a participação da população. Nosso compromisso é seguir investindo em estrutura e organização para manter competições de alto nível e fortalecer o esporte como ferramenta de transformação social”, afirmou.

Gigantão – 1ª divisão

Jogadores: 470

Times: 20

Gigantão – 2ª divisão

Jogadores: 491

Times: 20

Gigantão – 3ª divisão

Jogadores: 440

Times: 20

Gigantinho Campo

Jogadores: 1.485

Times: 69

Gigantinho Futsal

Jogadores: 591

Times: 62

Amador Feminino

Jogadoras: 135

Times: 9

Campeões do ano

Gigantão

1ª divisão: Cidade Jardim

2ª divisão: Unidos da Gruta / Praia Azul

3ª divisão: Fúria 019

Gigantinho Campo

Sub-7: Na Cara do Gol

Sub-9 ouro: Camisa 10 Laranja

Sub-9 prata: São Manoel

Sub-11: Camisa 10 Azul

Sub-13: Camisa 10 Azul

Sub-15: Camisa 10

Gigantinho Futsal

Sub-8: WJ Training

Sub-10: Atlético Ipiranga

Sub-12: Parque Gramado

Sub-14: Na Cara do Gol

Amador Feminino

Lions Athletic Club