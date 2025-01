A gigante chinesa JingJin, líder global em soluções de filtragem industrial, traz ao mercado brasileiro a Mobile Platform, equipamento de filtragem móvel que permite que o processo de filtragem seja realizado em diferentes locais das plantas de mineração.

Ideal para operações com barragem, sem a necessidade de fundações fixas ou instalações permanentes já que o equipamento tem a opção de operar sobre rodas e pode transformar a abordagem no tratamento de barragens de rejeito, um dos temas mais sensíveis ambientalmente no país.

O equipamento elimina a necessidade de obras civis permanentes, como fundações e terraplanagem, reduzindo significativamente os impactos ambientais nas áreas de instalação bem como seus custos de implantação.

O conjunto móvel é composto por um filtro prensa, sistema hidráulico, bomba de alimentação de polpa e correia transportadora, oferecendo uma solução completa em um formato compacto e customizável. Com capacidade de até 250 m² de área filtrante, o equipamento combina a performance à versatilidade de uma solução do tipo plug and play.

“Nossa estação móvel de filtragem foi projetada para atender às demandas mais críticas do setor, como o tratamento de rejeitos em barragens e bacias de adensamento. Além de promover a sustentabilidade, a Mobile Platform aumenta a segurança das operações e reduz custos operacionais”, explica Hudson Braga, engenheiro especialista em filtragem de rejeitos da JingJin.

A questão das barragens de rejeito no Brasil é tema extremamente sensível devido ao histórico de ocorrências recentes, como os rompimentos em Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, que resultaram em graves perdas humanas, ambientais e econômicas.

Esses eventos evidenciaram a urgência em implementar soluções de tratamento de rejeitos mais seguras e eficientes, como o uso de filtros prensa. Tecnologias avançadas de filtragem possibilitam a redução significativa do volume de rejeitos armazenados em barragens, promovendo a desidratação dos resíduos e viabilizando alternativas mais sustentáveis para seu manejo.

Atualmente, o país possui mais de 800 barragens de rejeito cadastradas na Agência Nacional de Mineração (ANM), sendo que cerca de 40% são classificadas como de alto risco ou de alto potencial de dano ambiental. Esse cenário reforça a necessidade de adotar tecnologias que minimizem riscos e transformem a gestão de rejeitos no setor, garantindo a segurança das operações e reduzindo os impactos ambientais associados à mineração.

As tecnologias de filtragem fixas da JingJin já estão em operação em empresas de mineração no Brasil, como a LGA Mineração, localizada em Lobo Leite, Minas Gerais. Nessas operações, a filtragem dos rejeitos desempenha um papel fundamental na eliminação da necessidade de formação de barragens, permitindo o empilhamento de rejeitos secos com umidade reduzida a aproximadamente 16%.

Esse processo não apenas assegura a estabilidade geotécnica das pilhas, como também reforça as práticas de sustentabilidade. Agora, essa mesma solução, reconhecida por seus resultados nas plantas fixas de tratamento de minério, está disponível na versão móvel, trazendo ainda mais versatilidade e eficiência para o setor de mineração.

A chegada da Mobile Platform reforça o compromisso da JingJin em oferecer soluções tecnológicas inovadoras para o setor. A mobilidade do equipamento permite adaptação às condições variáveis das operações de mineração, otimizando o uso de recursos e reduzindo o impacto ambiental das atividades extrativas.

Sobre a gigante JingJin Brasil

Presente em mais de 123 países, a chinesa JingJin tem suas operações no país através da JingJin Brasil, com sede em Nova Lima/MG. Reconhecida pela excelência em soluções de filtragem, a empresa oferece suporte completo ao mercado brasileiro, com atendimento direto, peças de reposição e assistência técnica especializada.

A JingJin Brasil conta com uma ampla estrutura, incluindo laboratório para testes de filtrabilidade, que permite desenvolver soluções customizadas para as demandas específicas de seus clientes. Além disso, a solução Mobile Platform está disponível para visitação e pronta entrega, destacando o compromisso da empresa em oferecer inovação com agilidade e eficiência. Além de contribuir para a eficiência operacional, a JingJin também se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade, oferecendo tecnologias que promovem a segurança e a responsabilidade ambiental.

