A fase de quartas de finais do Gigantinho Campo, competição de futebol de base promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, começa neste sábado, dia 17, pelas categorias sub-11 e sub-13. As partidas serão realizadas a partir das 8h, nos gramados do Centro Cívico, São Vito, e Benfica.

No sub-11, os confrontos das quartas de final serão:

Camisa 10 Azul x Pontapé

Parque Gramado x Instituto Jr. Dias

Projeto FC x Na Cara do Gol

Camisa 1 x São Manoel

Já pelo sub-13, os duelos serão os seguintes:

Praia Azul x Instituto Jr. Dias

Torino/Guanabara x Projeto FC

Camisa 10 Azul x Pontapé

São Manoel x Colorado

“Chegamos na reta final em mais duas categorias do nosso Gigantinho, e é muito legal ver o empenho e o talento dessa garotada. As quartas de final prometem jogos emocionantes e tenho certeza que não faltará entrega e dedicação dos atletas. Parabenizamos a todos que chegaram até aqui e que venham grandes jogos”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Sub-15

As equipes Torino/Guanabara e Praia Azul, que se enfrentaram na última quarta-feira (14), pelo sub-15, foram desclassificadas da competição nesta categoria por decisão da Junta Disciplinar Desportiva (JDD) e da Comissão Disciplinar.

A tabela e a nova classificação estarão disponíveis em breve no aplicativo iFut, que pode ser baixado gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantinho 2025”.

Confira os próximos jogos:

Quartas de final – Sábado, 17/05

Centro Cívico

8h – Camisa 10 Azul x Pontapé (sub-11)

9h10 – Camisa 10 Azul x Pontapé (sub-13)

10h20 – São Manoel x Colorado (sub-13)

São Vito

8h – Parque Gramado x Instituto Jr. Dias (sub-11)

9h10 – Praia Azul x Instituto Jr. Dias (sub-13)

Benfica

8h – Camisa 1 x São Manoel (sub-11)

9h10 – Projeto FC x Na Cara do Gol (sub-11)

10h20 – Torino/Guanabara x Projeto FC (sub-13)