Gigantinho Campo conhece 1as equipes classificadas

O Gigantinho Campo, competição de futebol de base promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, realizou mais uma rodada noturna nesta semana. As partidas, pelas categorias sub-11 e sub-13, aconteceram nesta terça (29) e quarta-feira (30), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nestes confrontos, os destaques foram a goleada do Praia Azul por 4 a 0 diante do Gratidão, pelo sub-13, e a vitória do Projeto FC pelo placar de 3 a 0 contra o Na Cara do Gol, pelo sub-11. Com os resultados, as equipes são as primeiras classificadas para a fase eliminatória da competição em suas respectivas categorias.

“Estamos muito satisfeitos com o desempenho das equipes nesta etapa da competição. É gratificante também ver a participação das famílias nas arquibancadas torcendo pelos jovens atletas, o que torna esse campeonato ainda mais especial”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Rodada noturna

Na próxima semana, a competição segue com partidas na terça (6) e quarta-feira (7) em mais uma rodada noturna, no gramado do Centro Cívico. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantinho 2025”.

RESULTADOS gigantinho

Terça-feira, 29/04

Centro Cívico

São Roque 0 x 3 Gratidão (sub-11) – WO

Praia Azul 4 x 0 Gratidão (sub-13)

Quarta-feira, 30/04

Centro Cívico

Projeto FC 3 x 0 Na Cara do Gol (sub-11)

Instituto Jr. Dias 0 x 2 Camisa 10 Azul (sub-11)

Leia + Sobre todos os Esportes