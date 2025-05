Após partidas marcadas por muita emoção, foram conhecidas as equipes classificadas para as semifinais do Gigantinho Campo, campeonato de futebol de base promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes. As equipes entraram em campo no último sábado (17), nos gramados do Centro Cívico, São Vito e Benfica.

Entre os destaques das quartas de finais, o Camisa 10 Azul continuou a mostrar sua força nas duas categorias e garantiu a classificação com vitórias sobre o Pontapé, sendo 4 a 0 no Sub-11 e 3 a 0 no Sub-13, ambos os jogos no Centro Cívico. No mesmo local, pelo Sub-13, o Colorado venceu o São Manoel por 1 a 0, conseguindo sua classificação às semifinais.

No campo do São Vito, o Instituto Jr. Dias venceu o Parque Gramado por 1 a 0 pelo Sub-11 e voltou a campo no Sub-13, quando acabou eliminado nos pênaltis pelo Praia Azul, por 4 a 3, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Já no campo do Benfica, as partidas tiveram placares mais equilibrados. No Sub-11, o Camisa 1 superou o São Manoel nos pênaltis por 2 a 1, após empate sem gols. O Na Cara do Gol avançou após triunfo diante do Projeto FC por 2 a 0. Na partida do Sub-13, o Torino/Guanabara venceu o Projeto FC por 3 a 1, garantindo também uma vaga entre os quatro melhores.

“A garotada deu um verdadeiro show de bola, com jogos bem disputados, mas sempre com muito respeito e espírito esportivo. É bonito ver a energia dos meninos em campo e o apoio das famílias. Estamos muito felizes com o que vimos nas quartas de final e animados para as próximas fases”, comemora o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Sub-15

A competição segue com partidas noturnas válidas pela última rodada na categoria Sub-15 nesta semana, até esta quarta-feira (21).

A tabela e a classificação estão disponíveis no aplicativo iFut, que pode ser baixado gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantinho 2025”.

Resultados

Quartas de final

Sábado, 17/05

Centro Cívico

Camisa 10 Azul 4 x 0 Pontapé (Sub-11)

Camisa 10 Azul 3 x 0 Pontapé (Sub-13)

São Manoel 0 x 1 Colorado (Sub-13)

São Vito

Parque Gramado 0 x 1 Instituto Jr. Dias (Sub-11)

Praia Azul (4) 2 x 2 (3) Instituto Jr. Dias (Sub-13)

Benfica

Camisa 1 (2) 0 x 0 (1) São Manoel (Sub-11)

Projeto FC 0 x 2 Na Cara do Gol (Sub-11)

Torino/Guanabara 3 x 1 Projeto FC (Sub-13)