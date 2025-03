Gigantinho Campo sub-7 e sub-9 realiza rodada noturna no Centro Cívico

Os jogos da 2ª rodada do Gigantinho Campo sub-7 e sub-9, competição de futebol de base promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, agitaram o campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, na noite desta terça-feira (18).

Na categoria sub-7, as partidas registraram placares apertados: o São Manoel venceu o Instituto Jr Dias por 1 a 0, e o Na Cara do Gol A marcou 3 a 2 sobre o Camisa 10. Já no sub-9, Camisa 1 e São Manoel anotaram goleadas elásticas, enquanto os outros dois jogos terminaram no empate (confira todos os resultados abaixo).

“Os jogos noturnos sempre são um sucesso aqui no Centro Cívico, reunindo muitas famílias na torcida pelos nossos pequenos atletas. O Gigantinho já é um evento tradicional no nosso calendário e estamos muito felizes com a realização de mais uma edição”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A competição segue neste sábado (22), com os jogos da 3ª rodada a partir das 8h, também no Centro Cívico. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantinho 2025”.

Nesta temporada, o Gigantinho Campo terá disputas também nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15, cujas inscrições seguem abertas até sexta-feira (21), com o pontapé inicial marcado para os dias 5 e 6 de abril.

As equipes interessadas devem retirar as fichas de inscrição na sede da Secretaria, no Centro Cívico (Rua Sergipe, nº 230 – Jardim Colina), das 9h às 16h.

RESULTADOS

Terça, 18/03 – Centro Cívico

Sub-7

Instituto Jr Dias 0 x 1 São Manoel

Camisa 10 2 x 3 Na Cara do Gol A

Sub-9

Camisa 10 Azul 0 x 0 W Academy

Camisa 1 9 x 0 Morada do Sol

São Manoel 8 x 1 Instituto Jr Dias

Aesca/Bosque 2 x 2 Na Cara do Gol B

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado, 22/03 – Centro Cívico

Sub-7

8h – Na Cara do Gol B x Instituto Jr Dias

8h – São Manoel x Camisa 10

Sub-9

8h50 – Na Cara do Gol A x Praia Azul

8h50 – Jardim da Paz x Ipiranga

9h40 – Camisa 10 Azul x Colorado

9h40 – W Academy x Morada do Sol

10h30 – São Manoel x Camisa 10 Laranja

10h30 – Na Cara do Gol B x Instituto Jr Dias

