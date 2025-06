Gilson Machado, sanfoneiro do Bolsonaro, preso pela PF

Gilson Machado, sanforneiro ex-ministro de Bolsonaro, foi preso na manhã desta sexta-feira no Recife.

Ex-ministro do Turismo teria articulado a emissão de um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com o passaporte, Cid sairia do Brasil e se afastaria das investigações que recaem sobre ele e os membros da trama golpista. Cid e Bolsonaro depuseram esta semana no processo. Eles fazem parte do ‘Núcleo político’ da trama golpista.

Gilson Machado e a fuga de Cid

Ele teria negado qualquer auxílio a Mauro Cid. Declarou publicamente em redes sociais dias atrás que sua ida a Embaixada/Consulado de Portugal era para tratar de assuntos relacionados a seu pai.

Leia Mais Notícias do Brasil