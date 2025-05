A 15ª edição da Ginco (Gincana Interna) do Colégio Conexão Nova Odessa, entre 14 e 17 de maio, terminou no sábado. Foi uma semana repleta de atividades recreativas e esportivas para os alunos, mas a principal tarefa foi ajudar ao próximo: quanto mais alimentos não perecíveis os alunos doavam para a Gincana, mais pontos conquistavam para suas equipes.

No total, foram arrecadados 1.121 quilos de alimentos – como arroz, feijão, macarrão, óleo, entre outros –, que foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura para serem integralmente doados para famílias em estado de vulnerabilidade. Os alimentos foram recebidos pessoalmente pelo vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) e pela presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda.

Diretora do Colégio Conexão, Keli Cristina Miano destacou a importância de ajudar ao próximo. “É um prazer ajudarmos ao próximo e fazermos da nossa Ginco um ato tão nobre, que envolve recreação, esporte e principalmente solidariedade. Agradeço a gestão do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho por dar a destinação final para esse alimento, que vai chegar a quem realmente precisa”, afirmou.

Foram quatro dias de provas, onde os alunos foram divididos entre os times amarelo, azul, laranja e verde, desde a educação infantil, até o ensino médio. Durante a semana, os alunos se uniram com um único propósito, conquistar o 1º lugar na gincana. Durante os jogos e atividades, os alunos competem entre si e somam pontos, realizando provas recreativas, esportivas e de solidariedade, como é o caso das arrecadações, que todos os anos são destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa.

O vice-prefeito Mineirinho agradeceu a toda a equipe do Colégio Conexão. “É uma gincana tradicional e o entusiasmo das crianças é fundamental para fazer acontecer: ajudar ao próximo. Quero parabenizar a todos pelo esforço, dedicação e parceria”, disse.

Já para a presidente do Fundo Social, “essa é uma parceria de anos que vêm se consolidando cada vez mais”. “É uma parceria de sucesso em prol de um único objetivo, que é ajudar ao próximo. Minha palavra de hoje é gratidão por cada aluno e cada família que se mobilizou em doar os alimentos”, acrescentou Rose Miranda.

Coordenadora de Esportes e Cultura do Colégio e organizadora da Ginco, Luciana Blanco ressaltou a importância das doações. “Fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a frase que me motiva em todas as edições da Ginco. É uma semana de muita espera para os alunos. Eles não veem a hora de competir, praticar esportes e principalmente fazer as doações. Eles se organizam, arrecadam mantimentos e ainda garantem pontos para suas equipes”, lembrou.

Para Júlia Celeghini, aluna da 3ª série do Ensino Médio e membro do “time azul” da Ginco 2025, “doar é sempre um ato de amor”. “Existem muitas pessoas que precisam desses alimentos e por conta da correria do nosso dia a dia, achamos que não precisam. Mas quando as pessoas recebem esses alimentos, podemos ver no rosto a felicidade delas, é muito gratificante para mim e para todos os meus amigos”, finalizou a estudante.