A ex-vereadora e ex-candidata à Prefeitura de American Maria Giovana Fortunato falou sobre seu encontro com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aconteceu recentemente. A declaração veio após questionamentos de jornalistas e internautas sobre a pauta da conversa.

Maria Giovana, que atualmente é primeira-dama de Campinas e companheira do prefeito da cidade, Dário Saadi, acompanha frequentemente os eventos sociais e políticos. Ela destacou que sempre aproveita essas oportunidades para reforçar a importância do Hospital Metropolitano para Americana e toda a região.

Giovana reafirmou seu compromisso com a causa:

“Recebi essa pergunta de um jornalista e de algumas pessoas. Toda vez que tenho a oportunidade de estar com o Tarcísio, governador do Estado de São Paulo, eu falo sobre a importância do Hospital Metropolitano para nossa região e para os americanenses. É muito, muito, muito importante que esse projeto saia do papel. Contem comigo, porque sempre que eu puder, vou trabalhar para trazer o hospital Metropolitano para nossa região.”

Além disso, Maria Giovana ressaltou que tem se dedicado intensamente a projetos sociais e iniciativas privadas, especialmente por meio do Instituto Fortunato, que promove atividades físicas e ações coletivas voltadas para Americana e cidades vizinhas.

