Ação aconteceu nesta terça-feira (2), no Viário Central

A ação conjunta dos agentes municipais de Hortolândia foi decisiva para recuperar um veículo de carga roubado, encontrado no município. Nesta terça-feira (2), por volta das 9h40, agentes de Mobilidade Urbana encontraram, no Viário Central (Av. 4 de Maio), próximo à passarela existente nas imediações do Shopping Hortolândia, uma carreta Volvo desengatada do “cavalo” mecânico, estacionada de forma irregular.

Ao acionarem a GM (Guarda Municipal), os agentes de trânsito foram informados de que a carreta da transportadora Hergert aparecia, no sistema integrado de dados, com o “status” de veículo roubado. Os GMs deslocaram-se até o local para dar suporte à ocorrência e tentar localizar o proprietário do veículo.

Durante as investigações, os GMs tiveram acesso ao BO (Boletim de Ocorrência) lavrado na Delegacia de Polícia de Plantão de Sumaré, informando que o roubo da carreta havia acontecido nas imediações do pedágio de Limeira, por volta das 5h desta terça-feira (02/09), havendo o motorista sido feito refém por dois homens, que se apossaram do veículo, largado o condutor em estrada da área rural.

A carreta foi encontrada vazia. O caso foi encaminhado para à Delegacia de Polícia de Plantão do Jd. Pinheiros para investigação pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, de janeiro até hoje, 43 veículos roubados/furtados foram localizados pela Guarda Municipal de Hortolândia e devolvidos às vítimas.