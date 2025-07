GM recupera Frontier 'tímida' em Santa Bárbara

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recuperou uma picape Nissa Frontier na madrugada desta terça-feira no bairro Dona Margarida. A ação da GM foi pouco depois das 2h já neste 1o de julho na rua Maria Luiza Petrini Margato. O carro estava estacionado em local ermo e levantou suspeitas.

A picape havia sido roubada em Rio Claro e havia sinal de batida no parachoque traseiro. Os GMs constataram que não se tratava de carro ‘para desmanche’.

Resenha da Guarde recuperação da Frontier

Em patrulhamento preventivo pela rua Maria Luíza Petrini Margato Nº 1431, os patrulheiros da GCM SBO, localizaram o veiculo da marca/modelo Nissan Frontier 2023/2024 -placa SRJ7G02, cor Branca, estacionado em local ermo, longe dos demais veículos que estavam estacionados em via pública despertando suspeita nos agentes. Em consulta preliminar no aplicativo da viatura constataram que o veículo havia sido furtado na data do dia 30/06/2025.

Verificado junto ao CICOMM numa consulta mais detalhadas aos sistemas informatizados da corporação, constatou que o veículo era produto de furto pelo município de Rio Claro. Em averiguação realizada, os patrulheiros observaram pequeno dano no para-choque traseiro do veículo. O veículo possuía bateria, motor e rodas, não se encontrando em condição de desmanche.

Diante dos fatos, foi solicitado o guincho pelo local,removendo o veículo até o plantão policial de SBO. A ocorrência foi apresentada no plantão policial, natureza auto localizado encaminhando o veículo ao pátio municipal.

